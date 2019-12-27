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  • Більшість українців проведуть новорічну ніч вдома: соцопитування
27 грудня 2019, пʼятниця, 13:28 5
Україна 2019-12-27T13:28:15+02:00
Українські Новини
Більшість українців проведуть новорічну ніч вдома: соцопитування

Більшість українців проведуть новорічну ніч вдома: соцопитування

Олена Проценко
Новий рік-2020 Фото: freepik.com
Новий рік-2020 Фото: freepik.com

Середня сума, яку українці готові витратити на новорічний стіл, становить 1390 гривень. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом з соціологічною службою Центру Разумкова.

Новорічну ніч 67% українців проведуть вдома, в колі сім'ї, ще 16,5% - в гостях у друзів або родичів, 3% - у громадському закладі або на публічному святкуванні, 0,5% - мережі Інтернет, 2% - в самоті перед телевізором, 1% - у цікавій подорожі по Україні, 1% - за кордоном, 3% не буде святкувати, а просто підуть спати, і ще 6% не вирішили, що їм робити.

Згідно з опитуванням, середня сума, яку українці планують витратити на новорічний стіл - 1390 гривень, тоді як торік - 1752 гривень. Але 23% опитаних відповіли, що у них на новорічний стіл немає грошей. Цей відсоток збігається з торішнім.

У традиційному "змаганні" - кого б люди хотіли бачити в ролі дарувальника, переміг Дід Мороз - 28% (стільки ж у минулому році), за Святого Миколая "проголосували" 17% (12% - в 2018) і ще менше - за Санта Клауса (1%, в 2018 - 3,5%). В той же час 31% опитаних українців відповіли, що для них не має значення, хто буде роздавати подарунки.

Українці найбільше у Новому році хотіли б отримати такі подарунки:

  • здоров'я (49%);
  • мир у країні (40%);
  • порядок у сім'ї, розуміння близьких (29%);
  • гроші (24%);
  • хорошу роботу (16%);
  • успіхи дітей (12%);
  • не чекають подарунків (1%).

Проводили Соцопитування серед 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, 40% українців поставлять вдома живу ялинку.

Крім того, штучна ялинка коштуватиме дорожче.
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