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  • Доллар падает, а новогодние салаты дорожают: во сколько обойдутся "Оливье" и "Шуба" украинцам
24 декабря 2019, вторник, 05:55 1120
Экономика 2019-12-24T08:00:03+02:00
Українські Новини
Доллар падает, а новогодние салаты дорожают: во сколько обойдутся "Оливье" и "Шуба" украинцам

Доллар падает, а новогодние салаты дорожают: во сколько обойдутся "Оливье" и "Шуба" украинцам

Анна Рудык
Цены на продукты, Оливье, Новый год-2020, салаты на Новый год, новогодние блюда
Салат Оливье. Фото: Kkal.ru
Салат Оливье. Фото: Kkal.ru

В 2020 году, несмотря на существенное падение доллара, новогодние салаты для украинцев подорожают. Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Так, по расчетам ученых Института аграрной экономики, 3 килограмма самого популярного и традиционного салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдутся в 140 гривен. Отмечается, что это на 7,9% больше, чем при праздновании Нового 2019 года.

Известно, что самыми дорогими ингредиентами блюда являются колбаса - 58,50 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка - 27 грн, 6 яиц - 13,39 грн и 180 г майонеза - 10,80 грн. Еще в 30,40 грн обойдутся лук, морковь, картофель и соленые огурцы.

Еще один популярный новогодний салат "Сельдь под шубой" весом 1,5 кг буде стоить дешевле – 120,22 грн. Это на 1,6% больше, чем "шуба" стоила в Новый год-2019. Львиную долю стоимости салата составит филе сельди - 100 грн за 0,5 кг. Майонез обойдется в 10,80 грн, морковь - 1,79 грн (1 шт.), свекла - 2,21 грн (1 шт.), лук - 1,55 грн (1 шт.), картофель - 3,87 грн (2 шт.).

Как сообщали Українські Новини, груши и яблоки по цене золота: стоимость новогодних фруктов выросла на 10%.

Также Українські Новини писали о том, сколько стоят неизменные продукты-символы Нового года за две недели до праздника.

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