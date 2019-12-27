На Северном мосту в Киеве ограничат движение в связи с противоаварийными работами

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение на Северном мосту с 20:00 27 декабря до 08:00 28 декабря в связи с проведением противоаварийных работ на нем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

Отмечается, что на состояние одного из деформационных швов на мосту в направлении Троещины поступают жалобы.

На мосту будут продолжаться противоаварийные работы.

Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Северном мосту оторвался деформационный шов и проделал дыру в Ford. Автомобиль двигался в сторону проспекта Степана Бандеры, однако машину развернуло. К счастью, обошлось без жертв.



Ранее "Киевавтодор" ограничил движение на мосту Патона. Движение по крайней левой полосе в направлении левого берега будет ограничено.



Также в Киеве на Северном мосту произошло смертельно ДТП.



22 февраля Киевский городской совет переименовал Московский мост в Северный.