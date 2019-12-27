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27 декабря 2019, пятница, 12:16 615
Общество 2019-12-27T14:00:03+02:00
Українські Новини
На Северном мосту в Киеве ограничат движение в связи с противоаварийными работами

На Северном мосту в Киеве ограничат движение в связи с противоаварийными работами

Валерия Драгомирова
Киевавтодор, Ремонт, Ограничение движения, Северный мост
Северный мост
Северный мост

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение на Северном мосту с 20:00 27 декабря до 08:00 28 декабря в связи с проведением противоаварийных работ на нем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

Отмечается, что на состояние одного из деформационных швов на мосту в направлении Троещины поступают жалобы.

На мосту будут продолжаться противоаварийные работы.

Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Северном мосту оторвался деформационный шов и проделал дыру в Ford. Автомобиль двигался в сторону проспекта Степана Бандеры, однако машину развернуло. К счастью, обошлось без жертв.


Ранее "Киевавтодор" ограничил движение на мосту Патона. Движение по крайней левой полосе в направлении левого берега будет ограничено.

Также в Киеве на Северном мосту произошло смертельно ДТП.

22 февраля Киевский городской совет переименовал Московский мост в Северный.

 

 

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