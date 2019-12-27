На Північному мосту в Києві обмежать рух у зв'язку з протиаварійними роботами

Комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух на Північному мосту з 20:00 27 грудня до 08:00 28 грудня у зв'язку з проведенням протиаварійних робіт на ньому.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

Наголошується, що на стан одного із деформаційних швів на мосту в напрямку Троєщини надходять скарги.

На мосту будуть продовжуватися протиаварійні роботи.

Комунальна корпорація просить вибачення за незручності.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві на Північному мосту відірвався деформаційний шов і проробив дірку в Ford. Автомобіль рухався у бік проспекту Степана Бандери, проте машину розвернуло. На щастя, обійшлося без жертв.



Раніше "Київавтодор" обмежив рух на мосту Патона. Рух обмежили по крайній лівій смузі у напрямку лівого берегу.



Також в Києві на Північному мосту сталося смертельне ДТП.



22 лютого Київська міська рада перейменувала Московський міст у Північний.