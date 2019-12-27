підписатися на розсилку
23.2 23.7
25.65 26.35
˟
ONLINE
27.12.19 12:00 Пресс-конференция: "Игорный бизнес в Украине: удастся ли президенту защитить легализацию?"

27 грудня 2019, пʼятниця, 12:21 5
Суспільство 2019-12-27T13:00:01+02:00
Українські Новини
На Північному мосту в Києві обмежать рух у зв'язку з протиаварійними роботами

На Північному мосту в Києві обмежать рух у зв'язку з протиаварійними роботами

Валерия Драгомирова
Київавтодор, Ремонт, Обмеження руху, Північний міст
Північний міст
Північний міст

Комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух на Північному мосту з 20:00 27 грудня до 08:00 28 грудня у зв'язку з проведенням протиаварійних робіт на ньому.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

Наголошується, що на стан одного із деформаційних швів на мосту в напрямку Троєщини надходять скарги.

На мосту будуть продовжуватися протиаварійні роботи.

Комунальна корпорація просить вибачення за незручності.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві на Північному мосту відірвався деформаційний шов і проробив дірку в Ford. Автомобіль рухався у бік проспекту Степана Бандери, проте машину розвернуло. На щастя, обійшлося без жертв.


Раніше "Київавтодор" обмежив рух на мосту Патона. Рух обмежили по крайній лівій смузі у напрямку лівого берегу.

Також в Києві на Північному мосту сталося смертельне ДТП.

22 лютого Київська міська рада перейменувала Московський міст у Північний.

 

 

Більше новин про: Київавтодор Ремонт Обмеження руху Північний міст

"Київавтодор" обмежив рух на мосту Патона, міст пр...
У Києві сьогодні перекриють дороги через фестиваль...
У столиці пройшов перший новорічний парад: як це б...
У Києві на Північному мосту відірвався деформаційн...
Новини
1,5 тис. дітей-сиріт найближчим часом отримають нове житло, – міністр Соколовська 13:14
Побутовим споживачам, які проживають в радіусі 30 км від АЕС, хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію 12:40
На Північному мосту в Києві обмежать рух у зв'язку з протиаварійними роботами 12:21
У місці розведення військ стріляти стали менше, - Бойко 12:21
Україна нарощує імпорт електроенергії з Білорусі, ігноруючи протести Литви, - Москаль 12:11
більше новин
Україна і Польща рекомендують розширити санкційний список, – експерт 11:43
Бахматюк звинуватив у "замовленні" керівника президентського офісу Богдана 10:55
Глава ОДА Кучер занепокоївся долею промислових гігантів Харківщини, - ЗМІ 12:25
Кабмін Гончарука першим знизив тарифи, а "міцні господарники" не зробили цього за 5 років, - Цибулько 11:25
Керівник Української асоціації футболу Павелко марить манією переслідування, - Васильєв 12:13 Думка
більше новин
Снігоприбиральні машини. Фото:kyivcity.gov.ua
У Черкасах в листопаді витратили 3 млн гривень на прибирання відсутнього снігу 22:51
Конституційний суд заборонив Зеленському позбавляти депутатів мандатів за прогули і кнопкодавство 15:10
Депутати мають отримувати зарплату від 70 тисяч гривень, - Арахамія 20:08
У центрі Києва водії не пропускали швидку допомогу, довелося втрутитися поліції 21:36
Звіробій після допиту в ДБР подала заяву на Трубу 21:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok