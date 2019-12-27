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27 декабря 2019, пятница, 08:29 1980
Происшествия 2019-12-27T08:39:49+02:00
Українські Новини
В Киеве на Северном мосту оторвался деформационный шов и проделал дыру в Ford

В Киеве на Северном мосту оторвался деформационный шов и проделал дыру в Ford

Таня Войтюк
ДТП, Северный мост, Авария, Ford
Стальной брус, влетевший в лобовую часть Ford Transit. Фото: Инфіорматор
Стальной брус, влетевший в лобовую часть Ford Transit. Фото: Инфіорматор

В ночь на 27 декабря в Киеве на Северном мосту произошло ДТП с участием Ford Transit. Автомобиль двигался в сторону проспекта Степана Бандеры, однако машину развернуло. К счастью, обошлось без жертв.

ДТП произошло около 20:30 26 декабря. Об этом с места происшествия сообщает Информатор.

По предварительной информации, которую рассказали полицейские, а также водитель Ford, машина двигалась в средней полосе с допустимой скоростью. В какой-то момент в переднюю часть авто врезалась пластина деформационного шва, после чего, пробив еще и заднюю правую покрышку.

Пострадавший Ford. Фото: ИнформаторПострадавший Ford. Фото: Информатор

В результате этого автомобиль потерял управление, его развернуло и выбросило в отбойник в нескольких десятках метров от деформационного шва. По словам водителя, в этот момент в него только чудом не врезался автобус. Да и вообще отсутствие пострадавших в этой аварии — удивительно.

В данный момент на месте по прежнему работают патрульные полицейские, которые занимаются оформлением ДТП. Также на мосту работают коммунальщики, которые пытаются устранить последствия отрыва деформационного шва. Однако пока что движение на Северном мосту в сторону правого берега затруднено.

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