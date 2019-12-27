В Киеве на Северном мосту оторвался деформационный шов и проделал дыру в Ford

ДТП произошло около 20:30 26 декабря. Об этом с места происшествия сообщает Информатор.

По предварительной информации, которую рассказали полицейские, а также водитель Ford, машина двигалась в средней полосе с допустимой скоростью. В какой-то момент в переднюю часть авто врезалась пластина деформационного шва, после чего, пробив еще и заднюю правую покрышку.

Пострадавший Ford. Фото: Информатор

В результате этого автомобиль потерял управление, его развернуло и выбросило в отбойник в нескольких десятках метров от деформационного шва. По словам водителя, в этот момент в него только чудом не врезался автобус. Да и вообще отсутствие пострадавших в этой аварии — удивительно.

В данный момент на месте по прежнему работают патрульные полицейские, которые занимаются оформлением ДТП. Также на мосту работают коммунальщики, которые пытаются устранить последствия отрыва деформационного шва. Однако пока что движение на Северном мосту в сторону правого берега затруднено.