Суд арестовал имущество "короля контрабанды" Альперина, - источник

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бизнесмена Вадима Альперина. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. "Его имущество арестовано", - сказал он. В частности, арестована недвижимость, банковские счета, автомобили и другое имущество. Арест на имущество наложен согласно решению суда. Других подробностей он не сообщил. Как сообщали Українськi Новини, "Крестный отец" контрабанды Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 млн гривен. НАБУ сообщило о подозрении бизнесмену Альперину. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали бизнесмена Вадима Альперина, за помощь в поимке которого Президент Зеленский обещал "ценный подарок".