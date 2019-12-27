подписаться на рассылку
23.2 23.7
25.65 26.35
˟
ONLINE
27.12.19 12:00 Пресс-конференция: "Игорный бизнес в Украине: удастся ли президенту защитить легализацию?"

27 декабря 2019, пятница, 10:50 521
Судебная власть 2019-12-27T11:00:02+02:00
Українські Новини
Суд арестовал имущество "короля контрабанды" Альперина, - источник

Суд арестовал имущество "короля контрабанды" Альперина, - источник

Жора Шокин
Вадим Альперин, арест имущества, НАБУ, Контрабанда
Альперин Вадим Фото: skelet-info.org
Альперин Вадим Фото: skelet-info.org

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бизнесмена Вадима Альперина.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Его имущество арестовано", - сказал он.

В частности, арестована недвижимость, банковские счета, автомобили и другое имущество.

Арест на имущество наложен согласно решению суда.

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, "Крестный отец" контрабанды Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 млн гривен.

НАБУ сообщило о подозрении бизнесмену Альперину.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали бизнесмена Вадима Альперина, за помощь в поимке которого Президент Зеленский обещал "ценный подарок".

Больше новостей о: Вадим Альперин арест имущества НАБУ Контрабанда

Полиция надела электронный браслет на Альперина...
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука ар...
Суд запретил Зеленскому лишать депутатов мандатов....
В Украину из России пытались переправить 660 кг кр...
Новости
Молодые премьер-министры - это уже общеевропейский тренд в политике, - Кутуев 10:59
Два украинца находились на борту разбившегося в Казахстане самолета 10:56
НБУ будет публиковать официальный курс гривны за 1 доллар вместо 100 10:51
Суд арестовал имущество "короля контрабанды" Альперина, - источник 10:50
Перед выходными курс рубля подскочил в обменниках 10:45
больше новостей
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди 19:44
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
Главы фракций Рады рассказали, какие блюда любят в столовой Верховной Рады 16:12
больше новостей
Депутаты должны получать зарплату от 70 тысяч гривен, - Арахамия 20:08
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Государство должно дорожникам более 2,7 млрд гривен, - Национальная ассоциация дорожников Украины 09:01 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok