Суд арестовал имущество "короля контрабанды" Альперина, - источник

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бизнесмена Вадима Альперина.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Его имущество арестовано", - сказал он.

В частности, арестована недвижимость, банковские счета, автомобили и другое имущество.

Арест на имущество наложен согласно решению суда.

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, "Крестный отец" контрабанды Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 млн гривен.

НАБУ сообщило о подозрении бизнесмену Альперину.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали бизнесмена Вадима Альперина, за помощь в поимке которого Президент Зеленский обещал "ценный подарок".