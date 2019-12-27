НБУ буде публікувати офіційний курс гривні за 1 долар замість 100

Національний банк вирішив змінити числове значення офіційного курсу гривні до долара.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк затвердив перелік іноземних валют, в яких буде встановлюватися офіційний курс гривні і розраховуватиметься облікова ціна банківських металів.

На щоденній основі офіційний курс гривні буде розраховуватися до валют, що входять в 1-ї групи Класифікатора іноземних валют, а також валют, емітентами яких є країни з ТОП-30 найбільших торговельних партнерів України за попередній рік.

На сьогодні таких валют - 35.

Офіційний курс на 23 інші іноземні валюти буде публікуватися щомісяця.

На щоденній основі буде публікуватися облікова ціна банківських металів, що входять до 1-ї групи Класифікатора іноземних валют (зараз це золото, срібло, платина і паладій).

Всі ці переліки оновлюються щорічно з урахуванням змін у зовнішній торгівлі.

Також змінюється числове значення офіційного курсу гривні до долара США.

Відтепер воно буде визначатися як сума гривень за 1 одиницю іноземної валюти.

До інших іноземних валют, крім долара США і облікової ціни банківських металів, числове значення офіційного курсу гривні визначено відповідно до наказу Національного банку №865-ка від 27 грудня 2019 "Про затвердження переліків іноземних валют і банківських металів".

Раніше Українські Новини писали про те, як будуть рабоать банки в святкові дні.

Нагадаємо, чистий купівля валюти НБУ на міжбанку в четвер стала рекордною і досягла $700 млн.