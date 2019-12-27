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27 декабря 2019, пятница, 09:58 623
Америка 2019-12-27T10:09:40+02:00
Українські Новини
Фильм никогда не будет прежним: в Канаде из "Один дома-2" вырезали сцену с Трампом

Фильм никогда не будет прежним: в Канаде из "Один дома-2" вырезали сцену с Трампом

Таня Войтюк
Один дома, Фильмы, США, Дональд Трамп, Импичмент
Мем про Дональда Трампа и Маколея Калкина. Фото: Top memes
Мем про Дональда Трампа и Маколея Калкина. Фото: Top memes

На канадском телеканале CBC при показе комедии "Один дома-2" вырезали сцену с участием нынешнего президента США Дональда Трампа, которому объявили возможный импичмент. По версии американского лидера, такое решение приняли из-за премьер-министра страны Джастина Трюдо.

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

Он сделал репост публикации телеканала Fox-13, в которой сообщалось, что популярный рождественский фильм был показан на CBC в урезанном виде.

"Полагаю, Джастину Т. не особо нравится, что я заставляю его платить за НАТО и торговлю", − заявил Трамп.

"Фильм никогда не будет прежним! (просто шучу)", − добавил президент США.

Ранее CBC подтвердил, что убрал сцену с участием Трампа, однако решение не было связано с политикой. Как утверждает телеканал, эпизод с нынешним главой США исчез из фильма еще в 2014 году, чтобы освободить место для рекламы.

В комедии 1992 года Трамп сыграл владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца. В эпизоде, который длится около десяти секунд, он помогает мальчику, подсказав, как пройти в холл гостиницы.

Отметим, в Украине недавно данная сцена стала мемом. В ней обыгрывается возможный импичмент Трампа, связанный с его разговорами с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также образ жизни, к которому пришел в старшем возрасте актер Маколей Калкин.

Ранее Українські Новини опубликовали список лучших мировых фильмов уходящего года. Также в США кинокритики назвали десятку худших фильмов 2019 года.

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