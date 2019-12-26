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26 грудня 2019, четвер, 23:40 4
Судова влада 2019-12-27T00:00:01+02:00
Українські Новини
ГПУ повернула ДБР підозри Фединій та Звіробій

ГПУ повернула ДБР підозри Фединій та Звіробій

Анна Рудык
ГПУ, ДБР, Маруся Звіробій, Софія Федина
ГПУ
ГПУ

Генеральна прокуратура України повернула Державного бюро розслідувань повідомлення про підозру депутату Софії Фединій ("Євросолідарність") і волонтерке Марусі Звіробій у справі про можливу погрозу вбивством Президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Так, повідомляється, що за підсумками обробки процесуального документа прокурори виявили низку протиріч порушення вимог Конституції україни, Кримінального процесуального кодексу та інших законів.

"Однак, з 29 листопада 2019 і досі недоліки слідчими ДБР не усунцені і повторно підозра в Генеральну прокуратуру для погодження не надходила", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, волонтер Маруся Звіробій, яку допитало ДБР у справі про можливу погрозу вбивством Президенту Володимиру Зеленському, подала заяву на директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу через службового підроблення.

Раніше Державне бюро розслідувань (ДБР) передало в Генеральну прокуратуру проект підозри волонтеру Марусі Звіробій про можливу загрозу вбивством щодо Президента Володимира Зеленського.

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