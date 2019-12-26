ГПУ повернула ДБР підозри Фединій та Звіробій

Генеральна прокуратура України повернула Державного бюро розслідувань повідомлення про підозру депутату Софії Фединій ("Євросолідарність") і волонтерке Марусі Звіробій у справі про можливу погрозу вбивством Президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Так, повідомляється, що за підсумками обробки процесуального документа прокурори виявили низку протиріч порушення вимог Конституції україни, Кримінального процесуального кодексу та інших законів.

"Однак, з 29 листопада 2019 і досі недоліки слідчими ДБР не усунцені і повторно підозра в Генеральну прокуратуру для погодження не надходила", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, волонтер Маруся Звіробій, яку допитало ДБР у справі про можливу погрозу вбивством Президенту Володимиру Зеленському, подала заяву на директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу через службового підроблення.

Раніше Державне бюро розслідувань (ДБР) передало в Генеральну прокуратуру проект підозри волонтеру Марусі Звіробій про можливу загрозу вбивством щодо Президента Володимира Зеленського.