підписатися на розсилку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
26 грудня 2019, четвер, 22:00 13
Судова влада 2019-12-26T23:45:01+02:00
Українські Новини
ГПУ оновить свій сайт за 200 тис. гривень

ГПУ оновить свій сайт за 200 тис. гривень

Анна Рудык
сайт ГПУ, ГПУ, Закупівлі
Комп'ютер. Фото: pixabay
Комп'ютер. Фото: pixabay

Генеральна прокуратура домовилася з компанією "Фінпорт Текнолоджіс Інк" про оновлення інтерфейсу і дизайну свого сайту за 197,5 тис. гривень.

Про це свідчать дані електронної системи закупівель Prozzorro, передають Українські Новини.

Тендер на закупівлю послуг з модифікації інтерфейсу і дизайну сайту виграла ПРАТ "Фінпорт Текнолоджіс Інк".

Угода була укладена 19 грудня.

Загальна вартість оновлення сайту становила 197 500 гривень.

Зокрема, розробка макету зовнішнього вигляду обійдеться в 21 тис гривень, верстка макетів - у 36 100 гривень, інтеграція сторінок - 22 200 гривень, розробка програмного продукту - 79 050 гривень, інтеграція сайту - у 39 100 гривень.

До січня сайт повинен бути оновлений.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань оголосило тендер на послуги за навчання своїх співробітників контраварійного водіння за 130 тис. гривень.

Також Вищий антикорупційний суд хоче купити снігоприбиральну машину за 100 тис. гривень.

Тим часом Національна академія Державної прикордонної служби ім. Богдана Хмельницького має намір домовитися з ТОВ "Уа Макс Трейдинг" (Київ) про закупівлі 8,6 тонн меду за 426,4 тис. гривень.

Більше новин про: сайт ГПУ ГПУ Закупівлі

Новини
Боротьба з гральним бізнесом: уряд відкрило "гарячу лінію" 23:57
ГПУ повернула ДБР підозри Фединій та Звіробій 23:40
ДБР витратить на охорону своїх об'єктів 8 млн гривень 23:16
Снігоприбиральні машини. Фото:kyivcity.gov.ua
У Черкасах в листопаді витратили 3 млн гривень на прибирання відсутнього снігу 22:51
Гончарук доручив правоохоронцям закрити нелегальні АЗС до 9 січня 22:26
більше новин
Бахматюк звинуватив у "замовленні" керівника президентського офісу Богдана 10:55
Глава ОДА Кучер занепокоївся долею промислових гігантів Харківщини, - ЗМІ 12:25
Кабмін Гончарука першим знизив тарифи, а "міцні господарники" не зробили цього за 5 років, - Цибулько 11:25
Керівник Української асоціації футболу Павелко марить манією переслідування, - Васильєв 12:13 Думка
Швейцарський трейдер Adelon AG не планує виходити на ринок України до завершення конфлікту з Росією 14:35
більше новин
Конституційний суд заборонив Зеленському позбавляти депутатів мандатів за прогули і кнопкодавство 15:10
Депутати мають отримувати зарплату від 70 тисяч гривень, - Арахамія 20:08
У центрі Києва водії не пропускали швидку допомогу, довелося втрутитися поліції 21:36
На Донбасі бойовики застосували гранатомети, поранені два бійця ЗСУ 08:00
Святослав Вакарчук
"Океан Ельзи" назвав комерційною діяльністю свій виступ з Вакарчуком на корпоративі в Мінську 11:32
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok