ГПУ оновить свій сайт за 200 тис. гривень

Генеральна прокуратура домовилася з компанією "Фінпорт Текнолоджіс Інк" про оновлення інтерфейсу і дизайну свого сайту за 197,5 тис. гривень.

Про це свідчать дані електронної системи закупівель Prozzorro, передають Українські Новини.

Тендер на закупівлю послуг з модифікації інтерфейсу і дизайну сайту виграла ПРАТ "Фінпорт Текнолоджіс Інк".

Угода була укладена 19 грудня.

Загальна вартість оновлення сайту становила 197 500 гривень.

Зокрема, розробка макету зовнішнього вигляду обійдеться в 21 тис гривень, верстка макетів - у 36 100 гривень, інтеграція сторінок - 22 200 гривень, розробка програмного продукту - 79 050 гривень, інтеграція сайту - у 39 100 гривень.

До січня сайт повинен бути оновлений.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань оголосило тендер на послуги за навчання своїх співробітників контраварійного водіння за 130 тис. гривень.

Також Вищий антикорупційний суд хоче купити снігоприбиральну машину за 100 тис. гривень.

Тим часом Національна академія Державної прикордонної служби ім. Богдана Хмельницького має намір домовитися з ТОВ "Уа Макс Трейдинг" (Київ) про закупівлі 8,6 тонн меду за 426,4 тис. гривень.