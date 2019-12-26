подписаться на рассылку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
26 декабря 2019, четверг, 19:40 50 Список
Общество 2019-12-26T20:15:01+02:00
Українські Новини
В Запорожье отменили шесть рейсов из-за непогоды

В Запорожье отменили шесть рейсов из-за непогоды

Анна Рудык
Отмена рейсов, Непогода в Украине, Отмена рейса
Самолеты. Фото: pixabay
Самолеты. Фото: pixabay

В международном аэропорту "Запорожье" в четверг отменены 6 рейсов и задерживаются 3 из-за сложных метеорологических условий (туман).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель администрации аэропорта.

По данным на 19:00 отменены рейсы: PS086 "Запорожье - Борисполь" "Международных авиалиний Украины" с вылетом в 6:45; TK 1470 "Запорожье - Стамбул (Турция)" с вылетом в 15:50 авиакомпании Turkish Airlines; PC 433 " Запорожье - Стамбул (Турция)" с вылетом в 16:30 авиакомпании Pegasus Airlines; MSI205 " Запорожье - Киев" с вылетом в 17:50 авиакомпании "Мотор Сич"; TK 1469 "Стамбул (Турция) - Запорожье" с прибытием в 14:55 авиакомпании Turkish Airlines; PC 432 "Стамбул (Турция) - Запорожье" с прибытием в 13:45 авиакомпании Pegasus Airlines.

Также задерживаются рейсы: MSI206 "Киев - Запорожье" с вылетом в 12:10 авиакомпании "Мотор Сич"; PQ 0344 "Тель-Авив" (Израиль) - Запорожье" с прибытием в 22:20 авиакомпании SkyUp; UTN6132 "Шарм-эль-Шейх" (Египет) - Запорожье" с прибытием в 22:30 авиакомпании Azur Air Ukraine.

Как сообщали Українськi Новини, в международном аэропорту "Запорожье" были отменены 3 рейса из-за сложных метеорологических условий (туман).

Также международный аэропорт "Одесса" отменял 2 рейса и отправил 3 самолета на посадку в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) из-за непогоды (сильный туман, дождь).

Тем временем сегодня в Украине туман и мокрые дороги: водителей предупредили об опасности

Больше новостей о: Отмена рейсов Непогода в Украине Отмена рейса

Архив
Новости
В Винницкой области подорвались трое людей, а под Николаевом фура утопила мост 20:11 Новости из регионов
САП. Фото: abomus.com.ua
НАБУ и САП проводят обыски в помещениях бывшего Мининформполитики 20:09
Депутаты должны получать зарплату от 70 тысяч гривен, - Арахамия 20:08
В Запорожье отменили шесть рейсов из-за непогоды 19:40 Список
Скриншот: youtube/Australia
Кайли Миноуг снялась в рекламе, где предложила "уставшим от Brexit" британцам отдохнуть в Австралии 19:21
больше новостей
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди 19:44
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий: сколько получат украинцы в декабре 05:55 Инфографика
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
Государство должно дорожникам более 2,7 млрд грн, - Национальная ассоциация дорожников Украины 09:01 Документ
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok