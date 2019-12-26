В Запорожье отменили шесть рейсов из-за непогоды

В международном аэропорту "Запорожье" в четверг отменены 6 рейсов и задерживаются 3 из-за сложных метеорологических условий (туман).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель администрации аэропорта.

По данным на 19:00 отменены рейсы: PS086 "Запорожье - Борисполь" "Международных авиалиний Украины" с вылетом в 6:45; TK 1470 "Запорожье - Стамбул (Турция)" с вылетом в 15:50 авиакомпании Turkish Airlines; PC 433 " Запорожье - Стамбул (Турция)" с вылетом в 16:30 авиакомпании Pegasus Airlines; MSI205 " Запорожье - Киев" с вылетом в 17:50 авиакомпании "Мотор Сич"; TK 1469 "Стамбул (Турция) - Запорожье" с прибытием в 14:55 авиакомпании Turkish Airlines; PC 432 "Стамбул (Турция) - Запорожье" с прибытием в 13:45 авиакомпании Pegasus Airlines.

Также задерживаются рейсы: MSI206 "Киев - Запорожье" с вылетом в 12:10 авиакомпании "Мотор Сич"; PQ 0344 "Тель-Авив" (Израиль) - Запорожье" с прибытием в 22:20 авиакомпании SkyUp; UTN6132 "Шарм-эль-Шейх" (Египет) - Запорожье" с прибытием в 22:30 авиакомпании Azur Air Ukraine.

Как сообщали Українськi Новини, в международном аэропорту "Запорожье" были отменены 3 рейса из-за сложных метеорологических условий (туман).

Также международный аэропорт "Одесса" отменял 2 рейса и отправил 3 самолета на посадку в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) из-за непогоды (сильный туман, дождь).

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