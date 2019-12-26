Літо у розпалі: українські полярники показали, як вилуплюються пінгвіни та інші жителі Антарктиди

В Антарктиді в українській станції "Академік Вернадський" відкрили перші в цьому сезоні пінгвіни. Про це повідомив учасник 24-ї Української антарктичної експедиції Ігор Дикий, йдеться на сторінці Національного антарктичного наукового центру в Facebook. "На минулому тижні з 20 грудня на нашому острові біля станції з'явилися перші пташенята субантарктичного пінгвіна (дженту). Процес пішов! Midsummer пройшов і літо в повному розпалі. Хоч погода і льодова обстановка буває різною, народжуються не лише пінгвіни. Домініканські мартини теж годують своїх пташенят, які вдало маскуються між камінням. На часі чекати поповнення в поморників і сивок білих (футляроносів). В Антарктиді життя триває", - йдеться в ньому. [gallery-6094] Як повідомляли Українські Новини, українські полярники на станції "Академік Вернадський", які нещодавно показали перше народжене в цьому році тюленятко поділилися неймовірними фото зими в Антарктиді. Також учасники 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), проводи якої відбулися у березні знайшли "втрачену" льодовикову печеру в Антарктиді, виявивши, що вона втричі більша, ніж вважалося раніше, має річку і кілька озеро.