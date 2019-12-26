Літо у розпалі: українські полярники показали, як вилуплюються пінгвіни та інші жителі Антарктиди

В Антарктиді в українській станції "Академік Вернадський" відкрили перші в цьому сезоні пінгвіни.

Про це повідомив учасник 24-ї Української антарктичної експедиції Ігор Дикий, йдеться на сторінці Національного антарктичного наукового центру в Facebook.

"На минулому тижні з 20 грудня на нашому острові біля станції з'явилися перші пташенята субантарктичного пінгвіна (дженту). Процес пішов! Midsummer пройшов і літо в повному розпалі. Хоч погода і льодова обстановка буває різною, народжуються не лише пінгвіни. Домініканські мартини теж годують своїх пташенят, які вдало маскуються між камінням. На часі чекати поповнення в поморників і сивок білих (футляроносів). В Антарктиді життя триває", - йдеться в ньому.