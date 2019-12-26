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26 декабря 2019, четверг, 13:53 5837
Общество 2019-12-26T16:00:04+02:00
Українські Новини
Две трети украинцев будут праздновать Рождество 7 января

Две трети украинцев будут праздновать Рождество 7 января

Надежда Комендантова
Соцопрос, Рождество, Католическое Рождество

67,4% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, собираются праздновать Рождество 7 января.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

4,1% опрошенных собираются праздновать Рождество 25 декабря, 20,8% - праздновать обе даты, 5,5% - вообще не отмечают Рождество, 2,1% - затруднились ответить.

Кроме того, 28,3% респондентов хотели бы получить подарок от Деда Мороза, 16,9% - Святого Николая, 1,3% - Санта Клауса, 30,5% - не имеет значения, 19,7% - ни от кого, 3,2% - затруднились ответить.

Опрос проводился 13-18 декабря, было опрошено 2 017 респондентов от 18 лет путем личного формализованного интервью (face-to-face).

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как известно, 25 декабря христиане отмечали Рождество Иисуса Христа. В Украине обсуждался вопрос перенесения Рождества на эту дату – с 7 января на 25 декабря.

Также Українські Новини сообщали о том, зачем в Сочельник ждать вечернюю звезду и оставлять пустой стул, а также о рецепте традиционной к Сочельнику утки с яблоками.

Ранее Українські Новини собрали лучшие исполнения рождественской песни на украинском языке.

Тем временем, Папа Римский в Рождество пожелал света для дорогой Украины.

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