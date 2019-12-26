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26 декабря 2019, четверг, 09:19 579
Общество 2019-12-26T09:58:00+02:00
Українські Новини
Часть Лисичанска осталась без отопления и воды

Часть Лисичанска осталась без отопления и воды

Надежда Комендантова
Лисичанск, Ограничение водоснабжения, Остановка теплоснабжения
Тепло.
Тепло.

Около 2,5 тыс. абонентов (квартир) 25 декабря остались без централизованного отопления из-за повлекшего нехватку воды на котельной обесточивания коммунального предприятия "Лисичанскводоканал".

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"В связи с недостаточным количеством воды в системы 25 декабря приостановлено работу 1 котельной в г. Лисичанск", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, без теплоснабжения остались 110 жилых домов (порядка 5,2 тыс. абонентов), 3 школы, 3 детских сада и 4 медицинские учреждения.

Централизованное водоснабжение отсутствует у 46 тыс. абонентов в Лисичанске, Приволье и Новодружеском.

ГосЧС в случае необходимости будет осуществлять подвоз воды жителям этих городов.

Как сообщали Українськi Новини, часть Попаснянского райводоканала обесточили из-за долгов за электричество.

Ранее более 70 тысячам жителей Луганской области хотели отключить воду из-за долгов.

 

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