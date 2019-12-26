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26 грудня 2019, четвер, 09:19 8
Політика 2019-12-26T10:45:01+02:00
Українські Новини
Частина Лисичанська залишилася без опалення та води

Частина Лисичанська залишилася без опалення та води

Надежда Комендантова
обмеження водопостачання, Зупинка теплопостачання, Теплопостачання
Тепло.
Тепло.

Близько 2,5 тис. абонентів (квартир) 25 грудня залишилися без централізованого опалення через нестачу води на котельні внаслідок знеструмлення комунального підприємства "Лисичанскводоканал".

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"У зв'язку з недостатньою кількістю води в системи 25 грудня призупинено роботу 1 котельні м. Лисичанськ", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, без теплопостачання залишилися 110 житлових будинків (близько 5,2 тис. абонентів), 3 школи, 3 дитячих садка і 4 медичні установи.

Централізоване водопостачання відсутнє у 46 тис. абонентів у Лисичанську, Привіллі і Новодружеському.

ДСНС в разі необхідності буде здійснювати підвіз води мешканцям цих міст.

Як повідомляли Українські Новини, частину Попаснянського райводоканала знеструмили через борги за електрику.

Раніше більше 70 тисяч жителів Луганської області хотіли відключити воду через борги.

 

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