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19 декабря 2019, четверг, 22:35 25
Общество 2019-12-19T22:45:01+02:00
Українські Новини
Часть Попаснянского райводоканала обесточили из-за долгов за электричество

Часть Попаснянского райводоканала обесточили из-за долгов за электричество

Анна Рудык
Отключение электричества, Отключение воды, Водоканал
Электричество Фото: pixabay.com
Электричество Фото: pixabay.com

Энергопоставляющая компания "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) в четверг обесточила часть коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал", которая снабжает водой жителей на неподконтрольной Украине территории Луганской области, из-за 188 млн гривен задолженности за потребленную электроэнергию.

Об этом говорится в сообщении ЛЭО, передают Українські Новини.

"ЛЕО отключило "Попаснянский водоканал" от энергоснабжения. Но отключение смогли сделать таким образом, что подконтрольная часть Луганской области осталась с водой", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что неоднократно присылала предупреждения о возможном отключении из-за долгов и обращалась к властям по поводу задолженности водоканала, но результатов нет.

Как сообщали Українськi Новини, более 70 тысячам жителей Луганской области хотели отключить воду из-за долгов.

Ранее без электричества из-за шторма остались 30 тысяч жителей Бердянска.

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