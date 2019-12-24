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24 декабря 2019, вторник, 16:22 111
Общество 2019-12-24T16:22:53+02:00
Українські Новини
В Лисичанске из-за отключения воды "прикрутили" отопление и остановили занятия в школах

В Лисичанске из-за отключения воды "прикрутили" отопление и остановили занятия в школах

Анна Рудык
Отключение воды, отключение воды в Луганской области, Лисичанскводоканал
Отопление
Отопление

Лисичанск Луганской области решил снизить работу отопительных котельных до минимума и приостановить занятия в школах из-за повлекшего прекращение централизованного водоснабжения и водоотвода обесточивания коммунального предприятия "Лисичанскводоканал".

Об этом говорится в сообщении мэрии Лисичанского горсовета, передают Українськi Новини.

В частности, руководству КП "Лисичансктеплосеть" поручено притушить котельные до технологического минимума на время отключения водоснабжения.

Учреждениям образования и культуры горсовета поручено изменить графики работы или приостановить работу.

Также планируется выделение из местного материального резерва топлива для подвоза питьевой и технической воды автоцистернами жителям города.

В сообщении отмечается, что КП "Лисичанскводоканал" пока выполняет перед энергопоставляющей компанией "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) все обязательства по уплате текущих расчетов, но энергетики пытаются получить долги за прошлые годы, на что нет договоренностей между предприятиями.

Как сообщали Українськi Новини, часть Попаснянского райводоканала обесточили из-за долгов за электричество.

Ранее более 70 тысячам жителей Луганской области хотели отключить воду из-за долгов.

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