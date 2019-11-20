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20 ноября 2019, среда, 14:01 568
Общество 2019-11-20T14:16:46+02:00
Українські Новини
Более 70 тысячам жителей Луганской области хотят отключить воду из-за долгов

Более 70 тысячам жителей Луганской области хотят отключить воду из-за долгов

Луганская область, Отключение воды, ЛЭО, Попаснянский водоканал
Вода. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
Вода. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto

Энергопоставляющая компания "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) намерена обесточить снабжающее водой около 75 тыс. жителей Луганской области коммунальное предприятие "Попаснянский районный водоканал" из-за 188 млн гривен задолженности за потребленную электроэнергию.

Об этом говорится в сообщении ЛЭО, передают Українські Новини.

Энергопоставляющая компания намерена обесточить райводоканал 19 декабря.

"Определена дата обесточивания Попаснянского водоканала - 19.12.2019 года. Долг за электроэнергию составляет более 188 млн грн. Вынуждены обратиться к Президенту Украины и, к сожалению, пойти на этот шаг", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что неоднократно обращалась к властям по поводу задолженности водоканала, но результатов нет.

"Проблема Попаснянского водоканала в течение нескольких лет озвучивается ЛЭО на самых высоких правительственных уровнях. Но безрезультатно, неоднократные обращения остаются без рассмотрения, долги продолжают нарастать. У нас нет другого выбора", - заявляет ЛЭО.

Коммунальное предприятие "Попаснянский районный водоканал" Попаснянского районного совета снабжает питьевой водой жителей 19 населенных пунктов Луганской области, в том числе Попасное, Станицу Луганскую, Горское и Золотое.

Предприятие создано в 2014 году после начала Антитеррористической операции решением районного совета на базе КП "Компания Лугансквода" Луганского областного совета.

Как сообщали Українськi Новини, в Донецкой области отключали воду около 50 тысячам жителей из-за ремонта. 


Ранее профсоюзы заявили, что Кабмин никак не реагирует на то, что 6 млн украинцев в ближайшие недели могут остаться без света. 

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