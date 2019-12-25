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25 декабря 2019, среда, 19:44 4529
Верховная Рада и партии 2019-12-25T19:51:39+02:00
Українські Новини
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди

Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди

Таня Войтюк
Партия
Анатолий Остапенко. Скриншот: Тelegram/Политика Страны
Анатолий Остапенко. Скриншот: Тelegram/Политика Страны

В понедельник, 24 декабря, всем сотрудникам и народным депутатам Верховной Рады выдавали зарплату и льготы, которые им оплачивают украинцы. Те, кто еще не подал заявления о выплатах на карту, забирали денежные средства в кассе, куда выстроилась огромная очередь.

Видео, как госслужащие переругались в ожидании своего череда, опубликовано на Тelegram-канале "Политика Страны".

Так, на видео видно, как депутат от "Слуги народа" Анатолий Остапенко пытается пройти вне очереди. Женщины выразили недовольство поступком мужчины, который не удосужился даже спросить разрешение о том, чтобы занять место в очереди. Как видно на видео, некоторое время нардеп отказывается называть свое имя, но в конечном итоге признается, кто он.

Выдавали зарплату всем сотрудникам Верховной Рады (кто еще не подал заявление на карту), а также компенсацию на осуществление депутатских полномочий за декабрь.

Как сообщали Українські Новини,  14 ноября Верховная Рада приняла проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" во втором чтении и в целом. 

В Госбюджете сохранено приоритеты, которые закладывались изначально: оборона и безопасность, социальная защита, здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры.

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