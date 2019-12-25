Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди

В понедельник, 24 декабря, всем сотрудникам и народным депутатам Верховной Рады выдавали зарплату и льготы, которые им оплачивают украинцы. Те, кто еще не подал заявления о выплатах на карту, забирали денежные средства в кассе, куда выстроилась огромная очередь.

Видео, как госслужащие переругались в ожидании своего череда, опубликовано на Тelegram-канале "Политика Страны".

Так, на видео видно, как депутат от "Слуги народа" Анатолий Остапенко пытается пройти вне очереди. Женщины выразили недовольство поступком мужчины, который не удосужился даже спросить разрешение о том, чтобы занять место в очереди. Как видно на видео, некоторое время нардеп отказывается называть свое имя, но в конечном итоге признается, кто он.

Выдавали зарплату всем сотрудникам Верховной Рады (кто еще не подал заявление на карту), а также компенсацию на осуществление депутатских полномочий за декабрь.

Как сообщали Українські Новини, 14 ноября Верховная Рада приняла проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" во втором чтении и в целом.

В Госбюджете сохранено приоритеты, которые закладывались изначально: оборона и безопасность, социальная защита, здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры.