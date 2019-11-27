По 345 тыс. гривен в год на одного: какие зарплаты и льготы оплачивают депутатам украинцы

Депутаты Верховной Рады неоднократно поднимали вопрос о повышении себе зарплаты в несколько раз. В то же время ежегодно на каждого депутата из налогов украинцев тратят 345 тысяч гривен. Из госбюджета в 2020 году на расходы Рады в следующем году заложили два миллиарда гривен.

Сейчас средняя зарплата нардепов грязными 40-45 тысяч гривен. После уплаты налогов, "на руки" сумма получается значительно меньше. К примеру, народный депутат от СН Роман Грищук ранее показал в своем Facebook, что за месяц работы ему пришло 33,8 тысяч гривен, пишет OBOZREVATEL.

Но и это еще не все. Закон предусматривает целый ряд льгот для народных избранников:

компенсация за жилье тем, кто не имеет квартиры (или дома) в Киеве — до 20 тысяч гривен ежемесячно;

выделяют до 8 тысяч гривен на проезд. В первую очередь продают билеты на любой вид транспорта или нардеп может воспользоваться автопарком парламента;

пожизненное лечение в клинике “Феофания”;

в случае смерти депутата обязаны бесплатно похоронить;

отпуск длится 45 дней;

имеют право взять до 30 помощников на общественных началах (на безоплатной основе) и еще до 5 человек на оплачиваемой основе (на них из бюджета ежемесячно выделяется около 50 тысяч гривен).

Ранее такие компенсации неоднократно становились предметом скандалов. К примеру, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук снял в Киеве квартиру у своей тещи. При этом компенсация за жилье идет напрямую ей, а это за лишь за октябрь 19,5 тысяч гривен.

Правда, после вмешательства главы фракции СН Давида Арахамии Стефанчук обязался деньги государству вернуть. Спикер парламента Дмитрий Разумков и вовсе предлагает эту компенсацию отменить.

Как показывает практика — большинство народных избранников хотят значительно увеличить свою зарплату. Объясняется это просто — работа тяжелая, управленческая, платить нужно на уровне топ-менеджера. Тогда и слухи о “зарплатах в конвертах” можно развеять. Ведь смысл якобы платить нардепам зарплаты в конвертах, если аналогичные суммы они получают из бюджета.

К примеру, нардеп от “Слуги народа” Виталий Безгин считает, что в Раде должны зарабатывать не менее 100 тысяч гривен, а лучше и 5 тысяч долларов. “Сложно сказать. Нужно убить непонятные льготы, бесплатный проезд в метро и так далее. Зарплата должна быть где-то 4-5 тысяч долларов, как минимум 100 тысяч гривен”, — подчеркнул Безгин.

Замглавы СН Дмитрий Соломчук же уверен, зарплату нардепу нужно прямо привязать к его эффективности.

“Должна быть учтена ставка и надбавка за пользу, которую он принес для государства. Депутат является, прежде всего, нанятым менеджером государственного уровня. Зарплата должна формироваться как и на предприятии. Показал результат — получил премию, нет — получаешь чистую ставку. По моему мнению, это будет правильно”, — уверяет Соломчук.

В середине октября, к примеру, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко наоборот предложил зарплату коллегам урезать, до средней по стране. Он поясняет, в депутатской канцелярии не все так просто. Многие избранники получают в среднем не 35, а все 60 тысяч гривен. Просто часть денег государство выделяет им на бумагу, канцтовары и прочие расходы.

По словам нардепа, такая зарплата депутата на фоне минимальной пенсии в Украине 1672 грн "вызывает у людей чувство социальной несправедливости". "Я внес законопроект, чтобы зарплата народного депутата была такая же, как и средняя по стране – 10 тыс. грн плюс 10 тыс. грн "депутатских", – заявил он. Правда, почему уменьшать зарплату Гончаренко решил только сейчас, а не в прошлом созыве — он не уточнил.

В руководстве правящей партии СН неоднократно заявляли – над увеличением зарплаты думают, но конкретной цифры сказать не могут. Есть сразу несколько моделей: сделать фиксированную сумму 50 или 100 тысяч гривен. И платить в равной степени такие деньги каждому избраннику. Или привязать зарплату к росту ВВП. Проще говоря — чем больше блага "слуги народа" делают для страны, тем больше и зарабатывают.

Какую модель выберут в итоге — пока неизвестно. Но ни для кого не секрет, что для многих парламентариев депутатская зарплата лишь "капля в море".

Как сообщали Українські Новини, 14 ноября Верховная Рада приняла проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" во втором чтении и в целом. В Госбюджете сохранено приоритеты, которые закладывались изначально: оборона и безопасность, социальная защита, здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры.