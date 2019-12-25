Мені тільки запитати: "слуга народу" Остапенко намагався пролізти за депутатською зарплатою без черги

У понеділок, 24 грудня, всім співробітникам і народним депутатам Верховної Ради видавали зарплату і пільги, які їм оплачують українці. Ті, хто ще не подав заяви про виплати на карту забирали грошові кошти в касі, куди вишикувалася величезна черга.

Відео, як держслужбовці пересварилися в очікуванні свого череда, опубліковано на Тelegram-каналі "Політика Країни".

Так, на відео видно, як депутат від "Слуги народу" Анатолій Остапенко намагається пройти без черги. Жінки висловили невдоволення вчинком чоловіка, який не спромігся навіть запитати дозвіл про те, щоб зайняти місце в черзі. Як видно на відео, деякий час нардеп відмовляється називати своє ім'я, але в кінцевому підсумку зізнається, хто він.

Видавали зарплату всім співробітникам Верховної Ради (хто ще не подав заяву на карту), а також компенсацію на здійснення депутатських повноважень за грудень.

Як повідомляли Українські Новини, 14 листопада Верховна Рада прийняла проект Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" у другому читанні і в цілому.

У Держбюджеті збережено пріоритети, які закладалися спочатку: оборона і безпека, соціальний захист, охорона здоров'я, освіта, розвиток інфраструктури.