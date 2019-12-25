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25 декабря 2019, среда, 16:39 1138
Экономика 2019-12-25T17:15:12+02:00
Українські Новини
За счет пенсии в Украине снизился уровень безработицы

За счет пенсии в Украине снизился уровень безработицы

Таня Войтюк
Безработица, Уровень безработицы, Тимофей Милованов, работа, Пенсии
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Не смотря на сообщения о том, что на одну вакансию претендуют уже четыре человека, в сравнении с прошлым годом уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%. 

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил на своей странице на Facebook.

По данным министра, уровень безработицы снизился на 0,7% в сравнении с прошлым годом.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет уменьшился до 7,3% (по сравнению с 8,0% в III кв. 2018 года), в трудоспособном возрасте - до 7,6%. Количество безработного населения в возрасте 15-70 лет, так и в трудоспособном возрасте уменьшилась и сформировалась почти на одинаковом уровне (1 329 тыс. человек и 1 328 тыс. человек соответственно)", - сообщил Милованов.

По словам, Милованова, рост занятости и снижение безработицы вызвано прежде всего продолжением высокой экономической активности.

"На объемы предложения рабочей силы на рынке труда влияло дальнейшее увеличение объемов необходимого для выхода на пенсию страхового стажа, а также высокая динамика роста уровня оплаты труда (реальная заработная плата в III кв. 2019 года выросла на 9,0% г/г, производительность труда в III кв. 2019 года выросла на 2,5% г/г)", - резюмировал министр экономики.

Как сообщали Українські Новини,  Кабинет министров Украины принял программу деятельности правительства на 2020, а ранее стало известно, кто из украинцев может лишиться работы из-за новых технологий.

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