Безработица в Украине резко начала расти: на одну вакансию претендуют уже четыре человека

По состоянию на 1 декабря 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 288,9 тыс. безработных.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Количество вакансий в ноябре составило 80,9 тыс. (4 человека претендуют на 1 вакансию).

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 1 ноября 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 259,3 тыс. безработных.

Также с 1 января увеличен минимальный размер помощи по безработице с 1 440 гривен до 1 630 гривен для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и зарплаты, и с 544 гривен до 610 гривен для лиц без учета страхового стажа и зарплаты.

Тем временем работодателям могут запретить интересоваться личной жизнью и вероисповеданием работников.

А Министерство финансов заявило, что пятая часть трудоспособных украинцев уехали работать за границу. С 2018 года заробитчане могут получить польскую пенсию.