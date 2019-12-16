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16 декабря 2019, понедельник, 16:36 1313
Общество 2019-12-16T17:15:39+02:00
Українські Новини
Безработица в Украине резко начала расти: на одну вакансию претендуют уже четыре человека

Безработица в Украине резко начала расти: на одну вакансию претендуют уже четыре человека

Анна Рудык
Безработица, Уровень безработицы, Вакансии
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

По состоянию на 1 декабря 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 288,9 тыс. безработных.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Количество вакансий в ноябре составило 80,9 тыс. (4 человека претендуют на 1 вакансию).

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 1 ноября 2019 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 259,3 тыс. безработных.

Также с 1 января увеличен минимальный размер помощи по безработице с 1 440 гривен до 1 630 гривен для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и зарплаты, и с 544 гривен до 610 гривен для лиц без учета страхового стажа и зарплаты. 

Тем временем работодателям могут запретить интересоваться личной жизнью и вероисповеданием работников.

А Министерство финансов заявило, что пятая часть трудоспособных украинцев уехали работать за границу. С 2018 года заробитчане могут получить польскую пенсию.

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