підписатися на розсилку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
25 грудня 2019, середа, 16:39 8
Економіка 2019-12-25T18:00:01+02:00
Українські Новини
За рахунок пенсії в Україні знизився рівень безробіття

За рахунок пенсії в Україні знизився рівень безробіття

Таня Войтюк
безробіття, рівень безробіття, Тимофій Милованов, робота, Пенсії
Тимофій Милованов. Фото: Facebook/Тимофій Милованов
Тимофій Милованов. Фото: Facebook/Тимофій Милованов

Не дивлячись на повідомлення про те, що на одну вакансію претендують вже чотири людини, в порівнянні з минулим роком рівень безробіття в Україні знизився на 0,7%.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив на своїй сторінці на Facebook.

За даними міністра, рівень безробіття знизився на 0,7% в порівнянні з минулим роком.

"Рівень безробіття населення у віці 15-70 років зменшився до 7,3% (порівняно з 8,0% в III кв. 2018 року), у працездатному віці - до 7,6%. Кількість безробітного населення у віці 15-70 років, так і у працездатному віці зменшилася і сформувалася майже на однаковому рівні (1 329 тис. чоловік і 1 328 тис. осіб відповідно)", - повідомив Милованов.

За словами, Милованова, зростання зайнятості та зниження безробіття викликане насамперед продовженням високої економічної активності.

"На обсяги пропозиції робочої сили на ринку праці впливало подальше збільшення обсягів необхідного для виходу на пенсію страхового стажу, а також висока динаміка зростання рівня оплати праці (реальна заробітна плата в III кв. 2019 року зросла на 9,0% г/г, продуктивність праці в III кв. 2019 року зросла на 2,5% р/р)", - резюмував міністр економіки.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів України ухвалив програму діяльності уряду на 2020, а раніше стало відомо, хто з українців може позбутися роботи за нових технологій.

Більше новин про: безробіття рівень безробіття Тимофій Милованов робота Пенсії

Архів
Новини
Електронна трудова книжка: навіщо насправді українцям потрібно це нововведення 17:39
За рахунок пенсії в Україні знизився рівень безробіття 16:39
Президент підписав закон про спрощення оренди державного та комунального майна 15:59
Зеленський підписав закон про контроль цін на електроенергію 15:32
Інна Соболєва заявила, що поліція гальмує розслідування вбивства її трирічного сина 14:33
більше новин
Литва забороняє імпорт електроенергії з Білорусі на тлі зростання імпорту білоруської електроенергії України 10:11
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%, – Гончарук 17:53
Акціонер "Київметробуду" звинувачує в захопленні підприємства рейдерів Микитася 20:43
Зниженням тарифів уряд Гончарука підсилює рейтинг влади, - експерт 21:06
Народний депутат Ганна Бондар може піти під суд за брехню в декларації, - ЗМІ 10:08
більше новин
"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську 16:00
Святослав Вакарчук
"Океан Ельзи" назвав комерційною діяльністю свій виступ з Вакарчуком на корпоративі в Мінську 11:32
На Донбасі бойовики застосували гранатомети, поранені два бійця ЗСУ 08:00
Москва готова розглянути зняття санкцій з України, - Медведєв 19:27
Українцям перерахують тарифи на опалення і газ: скільки доведеться платити в січні 06:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok