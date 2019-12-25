За рахунок пенсії в Україні знизився рівень безробіття

Не дивлячись на повідомлення про те, що на одну вакансію претендують вже чотири людини, в порівнянні з минулим роком рівень безробіття в Україні знизився на 0,7%.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив на своїй сторінці на Facebook.

За даними міністра, рівень безробіття знизився на 0,7% в порівнянні з минулим роком.

"Рівень безробіття населення у віці 15-70 років зменшився до 7,3% (порівняно з 8,0% в III кв. 2018 року), у працездатному віці - до 7,6%. Кількість безробітного населення у віці 15-70 років, так і у працездатному віці зменшилася і сформувалася майже на однаковому рівні (1 329 тис. чоловік і 1 328 тис. осіб відповідно)", - повідомив Милованов.

За словами, Милованова, зростання зайнятості та зниження безробіття викликане насамперед продовженням високої економічної активності.

"На обсяги пропозиції робочої сили на ринку праці впливало подальше збільшення обсягів необхідного для виходу на пенсію страхового стажу, а також висока динаміка зростання рівня оплати праці (реальна заробітна плата в III кв. 2019 року зросла на 9,0% г/г, продуктивність праці в III кв. 2019 року зросла на 2,5% р/р)", - резюмував міністр економіки.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів України ухвалив програму діяльності уряду на 2020, а раніше стало відомо, хто з українців може позбутися роботи за нових технологій.