Как рыбу к пиву подают, вместе с мандатом: Лукаш о выступлении Вакарчука на корпоративе

После того, Святослав Вакарчук выступил в Минске на корпоративе IT-компании, группа "Океан Эльзы" оказалась в центре скандала, который набирает обороты.

В частности, бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила о весьма глупом ответе пресс-службы "Океана Эльзы" на запрос Українських Новин о размере гонорара лидера политической партии и фракции "ГОЛОС". Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Скриншот: Телеграм/ Elena Lukash

"Очень глупая пресслужба "Океана Эльзы" назвала совместное выступление с Вакарчуком в Минске – КОММЕРЧЕСКОЙ деятельностью. Не творческой, а именно коммерческой. И отказалась рассказать о размере гонорара лидера политической партии и фракции "ГОЛОС". Которого вместе с его депутатским мандатом на некоторых корпоративах "как рыбу к пиву подают", - написала Лукаш.

Экс-министр юстиции посоветовала пресс-службе думать, прежде чем писать слово "коммерческая", поскольку это может привести к потере мандата из-за незаконного совместительства деятельности.

Как сообщали Українські Новини, Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске. Тогда организаторы минского концерта Вакарчука также засекретили его гонорар.

А Телеграм-канал "Храбрые яйца" сообщил, что гонорар Вакарчука за выступление составил около 100 тысяч евро.