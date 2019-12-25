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25 декабря 2019, среда, 15:31 67
Верховная Рада и партии 2019-12-25T15:32:00+02:00
Українські Новини
Как рыбу к пиву подают, вместе с мандатом: Лукаш о выступлении Вакарчука на корпоративе

Как рыбу к пиву подают, вместе с мандатом: Лукаш о выступлении Вакарчука на корпоративе

Елизавета Кесельман
Лукаш, Океан Эльзы, Корпоратив в Минске, Выступление Океана Эльзы

После того, Святослав Вакарчук выступил в Минске на корпоративе IT-компании, группа "Океан Эльзы" оказалась в центре скандала, который набирает обороты.

В частности, бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила о весьма глупом ответе пресс-службы "Океана Эльзы" на запрос Українських Новин о размере гонорара лидера политической партии и фракции "ГОЛОС". Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Скриншот: Телеграм/ Elena LukashСкриншот: Телеграм/ Elena Lukash

"Очень глупая пресслужба "Океана Эльзы" назвала совместное выступление с Вакарчуком в Минске – КОММЕРЧЕСКОЙ деятельностью. Не творческой, а именно коммерческой.  И отказалась рассказать о размере гонорара лидера политической партии и фракции "ГОЛОС".  Которого вместе с его депутатским мандатом на некоторых корпоративах "как рыбу к пиву подают", - написала Лукаш.

Экс-министр юстиции посоветовала пресс-службе думать, прежде чем писать слово "коммерческая", поскольку это может привести к потере мандата из-за незаконного совместительства деятельности.

Как сообщали Українські Новини, Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске. Тогда организаторы минского концерта Вакарчука также засекретили его гонорар.

А Телеграм-канал "Храбрые яйца" сообщил, что гонорар Вакарчука за выступление составил около 100 тысяч евро.

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