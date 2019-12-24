"Океан Эльзы" отказался комментировать гонорар Вакарчука за корпоратив в Минске

"Океан Эльзы" отказался предоставить информацию о возможном гонораре депутата Рады Вакарчука ("Голос") за выступление в Минске 21 декабря, комментировать который также отказалась партия "Голос".

Пресс-служба группы "Океан Эльзы" отказалась предоставить информацию о возможном гонораре депутата Верховной Рады от фракции "Голос" и лидера группы Святослава Вакарчука за выступление группы в Минске (Беларусь) 21 декабря.

Об этом говорится в ответе пресс-службы группы на запрос Українських Новин.

"Информация о коммерческой деятельности является конфиденциальной", - говорится в нем.

Однако пресс-служба заверила, что и компания, представляющая интересы группы, и сам Вакарчук подают в определенное законодательством время необходимую финансовую информацию и отчеты в соответствующие органы и платят налоги.

Как сообщали Українські Новини, пресс-служба "Голоса" не комментирует возможный гонорар депутата Рады Вакарчука за выступление в Минске 21 декабря.

Ранее Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске. Тогда организаторы минского концерта Вакарчука также засекретили его гонорар.

Тем временем Телеграм-канал "Храбрые яйца" сообщил, что гонорар Вакарчука за выступление составил около 100 тысяч евро.