подписаться на рассылку
23 23.35
25.3 25.9
˟
24 декабря 2019, вторник, 18:14 1085
Общество 2019-12-24T19:15:02+02:00
Українські Новини
"Океан Эльзы" отказался комментировать гонорар Вакарчука за корпоратив в Минске

"Океан Эльзы" отказался комментировать гонорар Вакарчука за корпоратив в Минске

Анна Рудык
Святослав Вакарчук, Океан Эльзы, корпоративы, Гонорары
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук

"Океан Эльзы" отказался предоставить информацию о возможном гонораре депутата Рады Вакарчука ("Голос") за выступление в Минске 21 декабря, комментировать который также отказалась партия "Голос".

Пресс-служба группы "Океан Эльзы" отказалась предоставить информацию о возможном гонораре депутата Верховной Рады от фракции "Голос" и лидера группы Святослава Вакарчука за выступление группы в Минске (Беларусь) 21 декабря.

Об этом говорится в ответе пресс-службы группы на запрос Українських Новин.

"Информация о коммерческой деятельности является конфиденциальной", - говорится в нем.

Однако пресс-служба заверила, что и компания, представляющая интересы группы, и сам Вакарчук подают в определенное законодательством время необходимую финансовую информацию и отчеты в соответствующие органы и платят налоги.

Как сообщали Українські Новини, пресс-служба "Голоса" не комментирует возможный гонорар депутата Рады Вакарчука за выступление в Минске 21 декабря.

Ранее Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске. Тогда организаторы минского концерта Вакарчука также засекретили его гонорар.

Тем временем Телеграм-канал "Храбрые яйца" сообщил, что гонорар Вакарчука за выступление составил около 100 тысяч евро.

Больше новостей о: Святослав Вакарчук Океан Эльзы корпоративы Гонорары

Архив
Новости
Полиция ликвидировала возобновившее работу игорное заведение в Волынской области 19:06
Названа дата подписания газового контракта между "Нефтегазом" и "Газпромом" 19:00
В Украину прислали сверхсовременный вертолет для МВД 19:00
Дубневичу продлили запрет выезжать за границу и обязательство носить электронный браслет 18:54
Со следующего года финансирование вузов будет зависеть от качества образования, - Гончарук 18:51
больше новостей
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Определен топ-5 самых высокооплачиваемых авторов мира по версии Forbes 21:59
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Выходные - это возможность провести свободное время с близкими. Фото: pexels
Выходные на Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать в январе 05:52 Инфографика
Банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 12:28
больше новостей
Народный депутат Анна Бондарь может пойти под суд за вранье в декларации, - СМИ 10:08
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Промпроизводство продолжает падать 20:30
Доллар падает, а новогодние салаты дорожают: во сколько обойдутся "Оливье" и "Шуба" украинцам 05:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok