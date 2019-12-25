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25 декабря 2019, среда, 14:27 98
Общество 2019-12-25T14:28:23+02:00
Українські Новини
Инна Соболева заявила, что полиция тормозит расследование убийства ее трехлетнего сына

Инна Соболева заявила, что полиция тормозит расследование убийства ее трехлетнего сына

Валерия Драгомирова
Саша Соболев, Инна Соболева, Вячеслав Соболев, Расследование
Инна Соболева. Фото: Facebook/Инна Соболева
Инна Соболева. Фото: Facebook/Инна Соболева

Супруга известного бизнесмена Вячеслава Соболева, Инна Соболева, рассказала, что полицейские тянут с расследованием убийства ее 3-летнего сына Саши, которого киллер убил при покушении на Вячеслава.

Об этом она рассказала в интервью "Стране".

"Следователи нам не звонят. Когда мы сами звоним, они говорят, что перезвонят. И никто не перезванивает. На второй день после случившегося мы с мужем назвали фамилии людей, которых мы подозреваем в случившемся. Спустя две недели нам впервые позвонил следователь и попросил их контакты. Это что, расследование? Это имитация", - рассказала Инна Соболева.

По информации Соболевых, Юсуп Абуев, которого полиция считает организатором преступления, является лишь одним из звеньев заказного убийства. При этом никто из тех, кого Вячеслав Соболев называл публично в качестве потенциальных заказчиков не был допрошен полицейскими.

"Спустя почти две недели полиция у нас просила их контакты", - уточнила Инна Соболева.

О том, что следствие тормозят умышленно, Соболева начала догадываться еще через несколько дней после начала расследования, когда следователь пошел на больничный, а другого не назначили.

"Мы звоним, нам не отвечают, не перезванивают. Мы считаем, что расследование заведомо тормозят, поэтому и проводим свое, независимое расследование. Информация об этом находится в двух странах, в Израиле и в Америке - на случай, если с нами что-то произойдет, ее обнародуют", - говорит Соболева.


Как сообщали Українські Новини, Инна Соболева рассказала, что перемещается на том же Range Rover, в котором 1 декабря застрелили ее трехлетнего сына. 

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