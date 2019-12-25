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25 декабря 2019, среда, 13:00 147
Общество 2019-12-25T13:00:05+02:00
Українські Новини
Часть депутатов отказались голосовать: Николаевский облсовет не смог принять бюджет-2020

Часть депутатов отказались голосовать: Николаевский облсовет не смог принять бюджет-2020

Анна Рудык
Бюджет, Госбюджет, Николаевский облсовет
Бюджет
Бюджет

Николаевский областной совет не смог принять бюджет на 2020 год.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель облсовета.

Депутаты собрались 24 декабря в 10:00 и завершили 31-ю внеочередную сессию после 21:00.

Часть депутатов отказались голосовать за бюджет без корректировок по финансированию ряда сфер социальной защиты населения.

Предварительно, 32-я внеочередная сессия облсовета пройдет 26 декабря.

Проектом планируется принять бюджет на 2020 год, утвердив доходы в размере 2,914 млрд гривен и расходы в сумме 2,905 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал государственный бюджет на 2020 год. Доходы госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин предложил установить на уровне 1 093,669 млрд гривен, расходы – 1 180,099 млрд гривен.

Ранее, 14 ноября, Верховная Рада приняла проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" во втором чтении и в целом. На расходы Рады в следующем году заложили два миллиарда гривен.

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