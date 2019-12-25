Сегодня Католическое Рождество: история и традиции дня Рождения Христа

Рождение Сына Божьего Иисуса Христа считается одним из самых величественных событий для всех христиан. Но сегодня, 25 декабря католики отмечают Рождество Христово. Українські Новини расскажут историю рождения Иисуса Христа, а также церковные традиции в этот днеь.

"Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь" (Библия, от Луки 2:10-11)

Согласно Библии, Иисус Христос родился в городе Вифлееме (современная Палестина) во времена правление царя Ирода. Волхвы, которые по звездам предугадали рождения необычного мальчика, который станет Царем Иудейским, и придет с важной миссией спасти мир от греха, направились за светом яркой звезды, и принесли Сыну Божьему свои дары – ладан, золото и смирну, которого родила Мария в хлеву. "И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях"( Луки 2:12). Именно рождение Христа и стало главным символом праздника Рождества.

Церковные традиции

Одной из главных традиций для католиков является Адвент – период покаяния, который длится четыре недели до праздника. Верующие в это время исповедуются, чтобы с чистым сердцем участвовать в Рождественских богослужениях и принять Причастие, а духовенство облачается в одежды фиолетового цвета.

В храмах возле алтарей устанавливается венок с четырьмя свечками. В каждое воскресенье Адвента зажигается по одной свече. Круглая форма венка символизирует вечность, а его зеленый цвет – надежду.

Празднование начинается с восходом первой вечерней зари и продолжается в течение восьми дней.

Рождественское время продолжается вплоть до праздника Крещения, который в римско-католическом календаре отмечается в первое воскресенье за Богоявлением (6 января).

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