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25 декабря 2019, среда, 05:45 705
Lifestyle 2019-12-25T05:45:02+02:00
Українські Новини
Сегодня Католическое Рождество: история и традиции дня Рождения Христа

Сегодня Католическое Рождество: история и традиции дня Рождения Христа

Елизавета Кесельман
Рождество, Рождение Спасителя, Рождение Иисуса Христа, Католическое Рождество
Рождество Христово.Фото:bibleonline.ru
Рождество Христово.Фото:bibleonline.ru

Рождение Сына Божьего Иисуса Христа считается одним из самых величественных событий для всех христиан.  Но сегодня, 25 декабря католики отмечают Рождество Христово. Українські Новини расскажут историю рождения Иисуса Христа, а также церковные традиции  в этот днеь.

"Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь" (Библия, от Луки 2:10-11)

Согласно Библии, Иисус Христос родился в городе Вифлееме (современная Палестина) во времена правление царя Ирода. Волхвы, которые по звездам предугадали рождения необычного мальчика, который станет Царем Иудейским, и придет с важной миссией спасти мир от греха, направились за светом яркой звезды, и принесли Сыну Божьему свои дары – ладан, золото и смирну, которого родила Мария в хлеву. "И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях"( Луки 2:12). Именно рождение Христа и стало главным символом праздника Рождества.

Церковные традиции

Одной из главных традиций для католиков является Адвент – период покаяния, который длится четыре недели до праздника. Верующие в это время исповедуются, чтобы с чистым сердцем участвовать в Рождественских богослужениях и принять Причастие, а духовенство облачается в одежды фиолетового цвета.

В храмах возле алтарей устанавливается венок с четырьмя свечками. В каждое воскресенье Адвента зажигается по одной свече. Круглая форма венка символизирует вечность, а его зеленый цвет – надежду.

Празднование начинается с восходом первой вечерней зари и продолжается в течение восьми дней.

Рождественское время продолжается вплоть до праздника Крещения, который в римско-католическом календаре отмечается в первое воскресенье за Богоявлением (6 января).

Ранее Українські Новини сообщали о том, зачем в Сочельник ждать вечернюю звезду и оставлять пустой стул, а также о рецепте традиционной к Сочельнику утки с яблоками.

 

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