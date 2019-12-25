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25 грудня 2019, середа, 11:00 11
Життя 2019-12-25T13:00:03+02:00
Українські Новини
Католицьке Різдво-2019: найкращі привітання в листівках і віршах

Католицьке Різдво-2019: найкращі привітання в листівках і віршах

Анна Рудык
привітання з Різдвом, привітання в віршах, католицьке Різдво
Різдво. Фото: meteoprog.ua
Різдво. Фото: meteoprog.ua

Сьогодні, 25 грудня, католики святкують Різдво, яке є в Україні офіційним вихідним з минулого року. Українські Новини зібрали кращі поздоровлення у віршах і листівках з католицьким Різдвом-2019.

Зазначимо, що різдвяний час триває аж до свята Водохреща, яке католики відзначають 6 січня.

***

В Рождество Христово

Сбываются мечты,

Пусть счастья будет много

И море доброты!

Желаю вам удачи

И много ясных дней,

Любви большой, горячей

И преданных друзей!

***

Пусть Рождество к тебе придет

С любовью искренней и чистой,

Пусть праздник радость принесет,

Удачи яркий свет лучистый!

Пусть будут помыслы чисты,

В душе пусть будет мир царить!

Желаю, чтобы все мечты

Господь помог осуществить!

И пусть здоровье день за днем

Лишь крепче будет становиться,

Будет уюта полон дом

И настроение вверх стремится!

***

В ночном декабрьском небе

Свет звезды сияет,

С Рождеством Христовым

Вас я поздравляю.

Рождественская сказка

Ходит по домам,

С чудесами встретиться

Я желаю вам.

Добром, любовью, радостью

Наполнится пусть дом,

Я вас с католическим

Поздравлю Рождеством.

***

Звезда взошла, Христос родился,

Волшебный свет в сердца пролился!

Желаем счастья и покоя,

Благодатного настроя!

Желаем и достатка, и богатства,

Пусть ни в чем не будет препятствий,

Желаем Господнего благословения,

Любви, тепла и терпения!

***

Мир католический сегодня отмечает

Светлейший праздник — Рождество!

Тебя сердечно с этим поздравляю,

Пусть принесет скорее торжество

Большой любви, здоровья и терпенья,

Участья, радости, достатка и добра.

Сотрет пусть праздник все твои сомненья,

И пусть, конечно, нынче сбудется мечта.

***

Нехай вам засяють Різдвяні вогні! 

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї! 

Бажаю, щоб завжди робота була, 

І щоб раділа вся ваша сім’я. 

Щоб рік що наступить, 

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх! 

*** 

Щастя тому, хто його чекає, 

Любов тому, хто є сам, 

Здоров’я також хто його немає 

І красу – хто яку обрав сам. 

Сліпим сили сонячного щастя, 

Покинутим також – сили пережить, 

Ну а всім Вам на Різдво Христове - 

Я бажаю просто в Мирі жить!

Также близких можно поздравить рождественской открыткой.

Открытки с Рождеством. bipbар.ruПривітання з Різдвом. Фото: bipbар.ru

Також Українські Новини повідомляли про те, навіщо в Святвечір чекати вечірню зірку та залишати порожній стілець.

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