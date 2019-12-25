Католицьке Різдво-2019: найкращі привітання в листівках і віршах

Сьогодні, 25 грудня, католики святкують Різдво, яке є в Україні офіційним вихідним з минулого року. Українські Новини зібрали кращі поздоровлення у віршах і листівках з католицьким Різдвом-2019. Зазначимо, що різдвяний час триває аж до свята Водохреща, яке католики відзначають 6 січня. *** В Рождество Христово Сбываются мечты, Пусть счастья будет много И море доброты! Желаю вам удачи И много ясных дней, Любви большой, горячей И преданных друзей! *** Пусть Рождество к тебе придет С любовью искренней и чистой, Пусть праздник радость принесет, Удачи яркий свет лучистый! Пусть будут помыслы чисты, В душе пусть будет мир царить! Желаю, чтобы все мечты Господь помог осуществить! И пусть здоровье день за днем Лишь крепче будет становиться, Будет уюта полон дом И настроение вверх стремится! *** В ночном декабрьском небе Свет звезды сияет, С Рождеством Христовым Вас я поздравляю. Рождественская сказка Ходит по домам, С чудесами встретиться Я желаю вам. Добром, любовью, радостью Наполнится пусть дом, Я вас с католическим Поздравлю Рождеством. *** Звезда взошла, Христос родился, Волшебный свет в сердца пролился! Желаем счастья и покоя, Благодатного настроя! Желаем и достатка, и богатства, Пусть ни в чем не будет препятствий, Желаем Господнего благословения, Любви, тепла и терпения! *** Мир католический сегодня отмечает Светлейший праздник — Рождество! Тебя сердечно с этим поздравляю, Пусть принесет скорее торжество Большой любви, здоровья и терпенья, Участья, радости, достатка и добра. Сотрет пусть праздник все твои сомненья, И пусть, конечно, нынче сбудется мечта. *** Нехай вам засяють Різдвяні вогні! Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї! Бажаю, щоб завжди робота була, І щоб раділа вся ваша сім’я. Щоб рік що наступить, Був кращим за всіх, Вам злагоди в домі і в справах усіх! *** Щастя тому, хто його чекає, Любов тому, хто є сам, Здоров’я також хто його немає І красу – хто яку обрав сам. Сліпим сили сонячного щастя, Покинутим також – сили пережить, Ну а всім Вам на Різдво Христове - Я бажаю просто в Мирі жить! Также близких можно поздравить рождественской открыткой. Привітання з Різдвом. Фото: bipbар.ru Також Українські Новини повідомляли про те, навіщо в Святвечір чекати вечірню зірку та залишати порожній стілець.