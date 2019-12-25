Россия запустила первый пассажирский поезд через Керченский пролив

После открытия железной дороги через Керченский пролив, Россия запустила по нему первый поезд. Об этом сообщает ТАСС.

Так, сообщается, что запуск состоялся поездом, который двигался по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь и впервые пересек Крымский мост, заехав на территорию аннексированного Россией Крыма.

Отмечается, что поезд проехал по мосту примерно за 20 минут. Состав специально замедлил ход, чтобы пассажиры могли рассмотреть арки моста, а те, кто наблюдал за ходом поезда - сфотографировать и поприветствовать его.

Также известно, что в 09:25 по Москве (08.25 по Киеву - Ред.) поезд прибыл в Севастополь.

Как сообщали Українські Новини, временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко направил письмо на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в котором сообщил ситуацию вокруг моста в Керченском проливе.

Тем временем представительство Президента Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым заявляет о незаконности открытия железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив.