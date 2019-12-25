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25 декабря 2019, среда, 10:30 696
Общество 2019-12-25T10:30:17+02:00
Українські Новини
Россия запустила первый пассажирский поезд через Керченский пролив

Россия запустила первый пассажирский поезд через Керченский пролив

Анна Рудык
Керченский мост, Керченский пролив, Аннексия Крыма
Керченский мост. Фото: beztabu.net
Керченский мост. Фото: beztabu.net

После открытия железной дороги через Керченский пролив, Россия запустила по нему первый поезд. Об этом сообщает ТАСС.

Так, сообщается, что запуск состоялся поездом, который двигался по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь и впервые пересек Крымский мост, заехав на территорию аннексированного Россией Крыма.

Отмечается, что поезд проехал по мосту примерно за 20 минут. Состав специально замедлил ход, чтобы пассажиры могли рассмотреть арки моста, а те, кто наблюдал за ходом поезда - сфотографировать и поприветствовать его.

Также известно, что в 09:25 по Москве (08.25 по Киеву - Ред.) поезд прибыл в Севастополь.

Как сообщали Українські Новини, временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко направил письмо на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в котором сообщил ситуацию вокруг моста в Керченском проливе. 

Тем временем представительство Президента Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым заявляет о незаконности открытия железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив.

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