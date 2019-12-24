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24 декабря 2019, вторник, 23:42 76
Судебная власть 2019-12-24T23:43:59+02:00
Українські Новини
Суд продлил арест экс-замминистра МВОТ Грымчака до 14 февраля

Суд продлил арест экс-замминистра МВОТ Грымчака до 14 февраля

Таня Войтюк
Юрий Грымчак, Суд, ВАКС, Взятки, НАБУ
Юрий Грымчак. Фото:
Юрий Грымчак. Фото: "Радио Свобода"

Высший антикоррупционный суд продлил арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака до 14 февраля 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о продлении срока содержания под стражей Грымчака.

Так, подозреваемому продлен срок содержания под стражей на 53 дня до 14 февраля 2020 года с альтернативой внесения залога в сумме 1,9 млн гривен.

Грымчак подозревается по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией, злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, в августе правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн. 

16 августа Деснянский районный суд Чернигова взял Грымчака под стражу на 2 месяца и назначил залог в 6 млн гривен.

8 октября суд продлил арест с залогом до 14 ноября.


Позже Генпрокуратура сняла с Грымчака подозрение в мошенничестве и объявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием. 

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