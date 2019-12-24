Правительство не собирается пересматривать правила предоставления субсидий, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который ранее сообщил об изменении ситемы финансирования вузов, также исключает пересмотр правил предоставления субсидий.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

По его словам, те, кто получает субсидию на протяжении этой зимы - ее не потеряют.



"Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, - они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", - заявил премьер.

Как сообщали Українські Новини, Правительство приняло решение, позволяющее уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

Также Алексей Гончарук заверил, что зимой цена на газ для населения увеличиваться не будет.

Напомним, в начале декабря Президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем отопительном сезоне 2020-2021 годов тарифы на теплоснабжение могут быть уменьшены в два раза.