Зимой цена на газ для населения увеличиваться не будет, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что цена на газ для населения зимой увеличиваться не будет.

Об этом он сообщил в видео на своем канале Youtube, передают Українські Новини.



"Этой зимой цена на газ расти не будет, это дает нам возможность, правительству и команде Президента, снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и отопление", - сказал он.



Также Гончарук отметил, что тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не в ходе двухсторонних переговоров, а по европейским правилам, и независимый регулятор посчитает, сколько необходимо заплатить украинскому оператору, чтобы предоставить такую услугу.



"Это важно для нас, потому что мы не будем заложниками двухсторонних переговоров, а будем работать по европейским правилам", - подытожил он.



Как сообщали Українськi Новини, трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза с 2020 года продолжились в пятницу, 20 декабря, в Минске (Беларусь).



По их результатам Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.



Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.





