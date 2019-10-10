Зеленский снова заговорил о снижении коммунальных тарифов

Президент Владимир Зеленский заявил, что работает над тем, чтобы коммунальные тарифы уменьшить.

Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Сейчас мы работаем над некоторыми вещами и вы увидите, что (коммунальные) тарифы уменьшатся", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что в дальнейшем процент от дохода семьи на оплату коммунальных услуг должен сократиться.

"Я говорил с МВФ и нашим правительством и мы договаривались об одном, если мы откроем рынок и у нас будут рыночные цены, мы должны договориться, что процент от дохода семьи на оплату коммунальных услуг должен уменьшиться и это мы гарантируем людям. Я ставлю этот вопрос правительству и премьер-министр со мной согласен. Что мы хотим? В 2020 году должен быть увеличен прожиточный минимум, он должен стать реальным... минимум прожиточный где-то 4 300 гривен при сегодняшнем курсе. Я могу сказать только одно, что мы будум уменьшать этот процент. Люди никогда не будут платить 60,70 или 80% за коммуналку от своего дохода или дохода семьи. Это я могу гарантировать", - отметил Зеленский.

Отметим, в феврале, перед выборами Президента, Зеленский опубликовал на своем канале в YouTube видео "Зе Президент Слуга Народу#7" о коммунальных тарифах, но после этого Дмитрий Разумков заявил, что вопросы коммунальных тарифов - не прерогатива Президента.

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Как сообщали Українськi Новини, в июле Зеленский заявил ,что хочет избавить малообеспеченных от оплаты коммунальных счетов. Также Зеленский заявил, что с правительством попрощаются, если оно не уменьшит коммуналку.

Позже правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского.