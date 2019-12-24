Со следующего года финансирование вузов будет зависеть от качества образования, - Гончарук

Кабинет Министров Украины, помимо обновления реформы образования, намерен также изменить систему финансирования университетов, в которой планируется распределять деньги в зависимости от результатов их деятельности с января 2020 года.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Уже с января будет работать формульный подход – 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное – в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное", – написал глава правительства.

Премьер добавил, что правительство отходит от традиционного показателя по количеству студентов

"Это позволит улучшить качество образования, которое студенты получают в университетах, и будет стимулировать экономически рациональное поведение университетов", - написал Алексей Гончарук.

Ранее Українські Новини подробно описывала новые правила поступления в вузы для абитуриентов, одним из которых стало написание мотивационных писем для поступления в ВУЗ.