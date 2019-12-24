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24 декабря 2019, вторник, 22:06 2075
Силовые структуры 2019-12-24T22:45:01+02:00
Українські Новини
Боевик "ДНР" с позывным "Москва" пытал украинских военнопленных, - СБУ

Боевик "ДНР" с позывным "Москва" пытал украинских военнопленных, - СБУ

Таня Войтюк
СБУ, Пытки, Боевики, украинский военный
Боевики (иллюстрация). Фото: facebook.com/Nacsprotyv
Боевики (иллюстрация). Фото: facebook.com/Nacsprotyv

Служба безопасности Украины ранее вручила мэру Обухова подозрение в присвоении земли для ветеранов АТО и переселенцев, заочно сообщила боевику самопровозглашенной "Донецкой народной республики" с позывным "Москва" о подозрении в применении пыток к украинским военнопленным.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

Ему инкриминируется преступление по ч. 2 ст.146 ( незаконное лишение свободы двух или более лиц), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 438 (жестокое обращение с военнопленными) Уголовного кодекса.

По данным следователей, боевик в течение сентября 2014 - мая 2015, действуя по предварительному сговору группы лиц с должностными лицами Вооруженных сил России, непосредственно участвовал в боевых столкновениях с украинскими военнослужащими в районе донецкого аэропорта, осуществлял пропагандистскую деятельность путем публикаций антиукраинских статей, изготовлял пророссийские видеоматериалы и размещал их в Интернете.

Также сообщается, что, в нарушение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными, он применял пытки электрическим током к украинским военнослужащим, попавшим в плен во время обороны донецкого аэропорта, для получения данных военного характера.

Боевик вызван в орган расследования на 2 января 2020 года для проведения следственных действий. В случае его неявки без уважительных причин, следствием будет инициировано задержание и взятие под стражу боевика.

Инкриминируемое ему совершение особо тяжких преступлений предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР начало расследовать избиение СБУшниками в лесу задержанного в 2016. 

Ранее суд отказался возмещать ущерб бизнесмену из Мариуполя, которого похитили бойцы "Азова".

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