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24 декабря 2019, вторник, 21:48 318
Силовые структуры 2019-12-24T21:49:28+02:00
Українські Новини
Донбасс содрогнулся от пулеметных обстрелов: есть пострадавшие

Донбасс содрогнулся от пулеметных обстрелов: есть пострадавшие

Таня Войтюк
Боевики, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, зона ООС
Укринские военные. Фото: Facebook/ЗСУ
Укринские военные. Фото: Facebook/ЗСУ

Боевики, которые по версии росСМИ хотят разведения войск, 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 24 декабря, 1 украинский военнослужащий ранен. 

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 7 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений по запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

Украинская сторона зафиксировала 1 обстрел вблизи населенного пункта Березовое в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Новолуганского, Крымского, Светлодарска, Крымского и Шумов.

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 5 раз обстреляли позиции сил ООС 22 декабря, из-за чего погиб украинский военный.

Напомним, 40 человек не хотят возвращаться в "ДНР" и "ЛНР" в рамках "обмена всех на всех".

 

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