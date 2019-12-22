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22 декабря 2019, воскресенье, 18:35 46
Силовые структуры 2019-12-22T19:00:02+02:00
Українські Новини
В ходе обстрелов на Донбассе погиб украинский военный

В ходе обстрелов на Донбассе погиб украинский военный

Таня Войтюк
Боевики, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, Военные
Боевые действия в зоне ООС. Фото: Facebook/ООС
Боевые действия в зоне ООС. Фото: Facebook/ООС

Боевики, которые по версии росСМИ хотят разведения войск, 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 22 декабря, 1 украинский военнослужащий погиб, 1 получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 5 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - написано в нем.

Противник стрелял вблизи Талаковки, Песков, Красногоровки, Крымского и Новолуганского. В результате обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 1 получил ранения. Штаб отмечает, что на участках разведения сил соблюдается тишина.

Как сообщали Українськi Новини, 40 человек не хотят возвращаться в "ДНР" и "ЛНР" в рамках "обмена всех на всех".

Напомним, лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) договорились в Париже об обмене между Украиной и Россией удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 2020 года.

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