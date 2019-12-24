Донбас здригнувся від кулеметних обстрілів: є постраждалі

Бойовики, які за версією росЗМІ хочуть розведення військ, 7 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 24 грудня, 1 український військовослужбовець поранений.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 7 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів по заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

Українська сторона зафіксувала 1 обстріл поблизу населеного пункту Березове в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Бойовики 6 разів обстріляли українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Новолуганського, Кримського, Світлодарська, Кримського та Шумов.

В результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 5 разів обстріляли позиції сил ООС 22 грудня, через що загинув український військовий.

Нагадаємо, 40 людей не хочуть повертатися в "ДНР" і "ЛНР" в рамках обміну "всіх на всіх".