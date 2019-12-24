Мир начинается с нас, - Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Несмотря на то, что большинство украинцев против переноса Рождества, Президент Владимир Зеленский желает счастья и благополучия каждой семье по случаю Рождества (по григорианскому или новоюлианскому календарю).

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить", - написал Президент.

Он поздравил украинцев с Рождеством Христовым и также пожелал, чтобы свет первой Рождественской звезды принес счастье и благополучие в каждую семью.

25 декабря Рождество отмечают Римо-Католическая церковь и большая часть Православных церквей в мире (Константинопольская, Элладская, Болгарская и ряд иных поместных православных церквей).

Как сообщали Українськi Новини, на этой неделе украинцы будут отдыхать в среду, 25 декабря, в связи с празднованием католического Рождества. Кроме того, опубликован список государственных выходных в январе.

Напомним, в Православной церкви Украины решили Рождество не переносить.