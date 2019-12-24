"Нефтегаз" надеется подписать газовый контракт с "Газпромом" на этой неделе

Представители Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" 26 декабря встретятся с представителями компании "Газпром" (Россия) для согласования условий нового контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

Об этом сообщил исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"26 декабря команды "Нефтегаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект", - сообщил он.

Также Витренко выразил надежду, что сторонам удастся согласовать условия договоров и завершить процесс заключения нового контракта 27 декабря.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" и "Газпром" работают над алгоритмом по выплате "Газпромом" 3 млрд долларов по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма и отказа Украины от остальных претензий.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявляет о том, что протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины не содержит договоренностей о прямых поставках российского газа.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.