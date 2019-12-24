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24 декабря 2019, вторник, 18:22 1264
Внешняя политика 2019-12-24T18:26:52+02:00
Українські Новини
За 5 лет Украина получит $15 млрд прибыли от транзита газа, - Оржель

За 5 лет Украина получит $15 млрд прибыли от транзита газа, - Оржель

Валерия Драгомирова
Алексей Оржель, Украина-Россия, Транзит газа через Украину, Прибыль
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что за 5 лет Украина получит 15 млрд долларов прибыли от транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

Об этом он написал в колонке изданию "Экономическая правда", передают Українські Новини.

"Ориентировочная прибыль, с которой Украина вышла из этой встречи, это более 3 млрд долларов арбитража, плюс ориентировочно 3 млрд долларов за транзит в год в течение 5 лет", - сообщил министр.

При этом Оржель добавил, что эта сумма сформирована без кабальных условий касательно приобретения российского газа.

Как сообщали Українські Новини, Оржель заявляет о том, что тариф на транзит российского газа будет увеличен.

Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

При этом компания "Газпром" (Россия) заплатит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" около 3 млрд долларов по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма до конца 2019 года.

После выплаты Украина откажется от остальных претензий к "Газпрому" по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту.

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