Против членов правления Нацбанка откроют дело, - НАБУ

После того как Президент Украины Владимир Зеленский одобрил перезагрузку ГБР, Высший антикоррупционный суд обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту злоупотреблений и служебной халатности членов правления Национального банка. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини. В суд обратился председатель правления ОО "Правовое партнерство Украины" с жалобой на бездеятельность должностных лиц ГБР. В заявлении он указывает о совершении членами правления Национального банка Украины (НБУ) уголовных преступлений, предусмотренных статьями 364, 367 Уголовного кодекса. Заявление поступило в ГБР 4 декабря, однако дело не было открыто. Но 20 декабря Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобу и обязал ГБР внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по указанным фактам. Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло дело против главы НБУ Якова Смолия по факту декларирования недостоверной информации за 2015-2017 годы в части имущества на 18,3 млн гривен. Тем временем ГБР расследует подделку документов чиновником ГФС для получения квартиры.