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24 декабря 2019, вторник, 17:29 2409
Судебная власть 2019-12-24T19:15:02+02:00
Українські Новини
Против членов правления Нацбанка откроют дело, - НАБУ

Против членов правления Нацбанка откроют дело, - НАБУ

Таня Войтюк
НАБУ, ГБР, Нацбанк, Уголовное дело, НБУ
Госбюро расследований. Фото: ГБР
Госбюро расследований. Фото: ГБР

После того как Президент Украины Владимир Зеленский одобрил перезагрузку ГБР, Высший антикоррупционный суд обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту злоупотреблений и служебной халатности членов правления Национального банка.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд обратился председатель правления ОО "Правовое партнерство Украины" с жалобой на бездеятельность должностных лиц ГБР. В заявлении он указывает о совершении членами правления Национального банка Украины (НБУ) уголовных преступлений, предусмотренных статьями 364, 367 Уголовного кодекса.

Заявление поступило в ГБР 4 декабря, однако дело не было открыто. Но 20 декабря Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобу и обязал ГБР внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по указанным фактам.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло дело против главы НБУ Якова Смолия по факту декларирования недостоверной информации за 2015-2017 годы в части имущества на 18,3 млн гривен.

Тем временем ГБР расследует подделку документов чиновником ГФС для получения квартиры.

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