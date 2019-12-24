Против членов правления Нацбанка откроют дело, - НАБУ

После того как Президент Украины Владимир Зеленский одобрил перезагрузку ГБР,

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд обратился председатель правления ОО "Правовое партнерство Украины" с жалобой на бездеятельность должностных лиц ГБР. В заявлении он указывает о совершении членами правления Национального банка Украины (НБУ) уголовных преступлений, предусмотренных статьями 364, 367 Уголовного кодекса.

Заявление поступило в ГБР 4 декабря, однако дело не было открыто. Но 20 декабря Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобу и обязал ГБР внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по указанным фактам.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло дело против главы НБУ Якова Смолия по факту декларирования недостоверной информации за 2015-2017 годы в части имущества на 18,3 млн гривен.

Тем временем ГБР расследует подделку документов чиновником ГФС для получения квартиры.