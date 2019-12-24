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24 декабря 2019, вторник, 06:00 99 Карта
Жизнь 2019-12-24T08:00:03+02:00
Українські Новини
Циклон Ailton принес мокрый снег и похолодание: прогноз погоды до выходных

Циклон Ailton принес мокрый снег и похолодание: прогноз погоды до выходных

Валерия Драгомирова
Декабрь, Погода, Прогноз погоды, Снег, Дождь, Похолодание, Погода на неделю, Прогноз погоды на завтра
Метель. Фото: tert.am
Метель. Фото: tert.am

Циклон с необычным именем Ailton принес в большинство областей Украины влагу и сильные дожди. Больше всего достанется Карпатам и Закарпатью, которым объявили штормовое предупреждение. Температура в Украине начинает постепенно понижаться. Такой прогноз на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Синоптик предупреждает о сильных дождях и метелях в Карпатах. Такая погода будет и на севере, вечером на юге и во всех центральных областях. Только на востоке Украины не будет существенных осадков, могут быть только туманы.

Кроме того, о весеннем тепле можно забыть, ведь температура воздуха начинает снижаться. Во вторник ожидается + 4 + 8 градусов, на юге + 7 + 12 градусов.

24-го декабря ожидается влажная, еще сравнительно теплая погода - небольшие дожди и около +6 градусов.

В дальнейшем в столице также будет постепенно холодать, "минуса" придут ориентировочно 27-28 декабря.

Как раз по данным Укргидрометцентра, 27 декабря по Украине пройдет небольшой снег.


Как сообщали Українські Новини, спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках Закарпатья. 

А в понедельник Украину накрыл густой туман.


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