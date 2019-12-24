Джулиани объявил, что 4 посла США в Украине были ставленниками Сороса

Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США выступил с очередной порцией обвинений в адрес миллиардера Джорджа Сороса. По мнению адвоката, знаменитый и скандальный финансист контролировал назначение американских послов в Украину. Об этом Рудольф Джулиани заявил в интервью журналу New York.

"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он активно пользуется услугами агентов ФБР",- считает адвокат.

Также Джулиане рассказал, что бывший посол США в Украине Мари Йованович (которую он назвал Санта Мари Йованович - Ред.), "контролируется" Соросом и опроверг обвинения в антисемитизме.

"Не говорите мне, что я антисемит, если я против Сороса. Я больший еврей, чем Сорос. Я, наверное, знаю больше о нем - он не ходит в синагогу, он не поддерживает Израиль, он враг Израиля. Он ужасный человек", - заявил Рудольф Джулиани.

Адвокат Трампа Джулиани прилетел в Киев снимать фильм и говорить с Шокиным и Куликом.

Как сообщали Українські Новини, посольство США не комментирует информацию о пребывании в четверг адвоката Трампа Джулиани в Украине.

Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на украинского Президента Владимира Зеленского.