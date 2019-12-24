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24 грудня 2019, вівторок, 10:30 7
Америка 2019-12-24T12:33:40+02:00
Українські Новини
Джуліані оголосив, що 4 посла США в Україні були ставлениками Сороса

Джуліані оголосив, що 4 посла США в Україні були ставлениками Сороса

Ольга Фандорина
Рудольф Джуліані, Джордж Сорос
Джуліані. Фото: Twitter/Руді Джуліані
Джуліані. Фото: Twitter/Руді Джуліані

Рудольф Джуліані, особистий адвокат президента США виступив із черговою порцією звинувачень на адресу мільярдера Джорджа Сороса. На думку адвоката, знаменитий і скандальний фінансист контролював призначення американських послів в Україну. Про це Рудольф Джуліані заявив в інтерв'ю журналу New York.

"Всі чотири посла там в Києві були ставлениками Сороса. І він активно користується послугами агентів ФБР",- вважає адвокат.

Джуліані також розповів, що колишній посол США в Україні Марі Йованович (яку він назвав Санта Марі Йованович - Ред.), "контролюється" Соросом і спростував звинувачення в антисемітизмі.

"Не кажіть мені, що я антисеміт, якщо я проти Сороса. Я більший єврей, ніж Сорос. Я, напевно, знаю більше про нього - він не ходить в синагогу, він не підтримує Ізраїль, він ворог Ізраїлю. Він жахливий людина", - заявив Рудольф Джуліані.

Адвокат Трампа Джуліані прилетів у Київ знімати фільм і говорити з Шокіним і Куликом.

Як повідомляли Українські Новини, посольство США не коментує інформацію про перебування в четвер адвоката Трампа Джуліані в Україні.

Палата представників Конгресу США ініціювала процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на українського Президента Володимира Зеленського.

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