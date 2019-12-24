"Нефтегаз" остается стороной транзитного контракта с "Газпромом", - Витренко

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" на 5 лет останется стороной договора с компанией "Газпром" (Россия) на транзит российского газа через территорию Украины в Европу в качестве компании-организатора.

Об этом сообщил исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Базовый вариант - да, на 5 лет. "Нефтегаз" согласился быть организатором транзита только для того, чтобы транзит был продолжен, а не для того, чтобы оставаться стороной контрактов, касательно транзита", - написал он.

Также Витренко добавил, что "Нефтегаз" не против того, чтобы организатором была ведущая европейская компания с инвестиционным рейтингом.

Также, по информации Українських Новин, ранее предполагалось, что посредником при транзите между "Газпромом" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" должна была быть австрийская компания OMV AG.

По данным источника агентства, OMV как агент вводилась в договор временно - на случай, если график других процедур, в том числе утверждение НКРЭКУ (Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг) новых тарифов для транзита, затянется.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Россия договорились о фиксированной цене за транзит газа до 2025 года.

Также министр энерегетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что решение о транзите газа предусматривает отзыв будущих арбитражей.