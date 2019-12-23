Перед подписанием в Минске газовый протокол был изменен

Протокол по разрешению вопроса о транзите газа с 2020 года перед подписанием в Минске по сравнению с версией, которая рассматривалась накануне в Берлине, изменили. По информации агентства, посредником при транзите между Газпромом и Оператором ГТС Украины изначально должна была быть австрийская компания OMV AG. Предполагалось, что она будет участвовать в процессе в качестве агента временно. С этим, по одной из версий, была не согласна российская сторона. В итоге посредником стал Нефтегаз. Планируется, что со временем в транзитном контракте НАК заменит Газпром, но это в протоколе не зафиксировано - такая договоренность достигнута в устной форме. Фактически Украина с Россией по транзиту будет работать как и раньше, а по европейским правилам будут работать лишь Нефтегаз с Оператором ГТС Украины.

Трехсторонние переговоры по газовым вопросам, прошедшие 19-20 декабря в Берлине и Минске, все-таки завершились подписанием протокола, в котором изложены условия для подписания контракта на транзит российского газа через территорию Украины в Европу с 2020 года. Как уже сообщали Українські Новини, Газпромом пообещал выплатить Украине $3 млрд по решению арбитража Стокгольма, а Киев - отказаться от других претензий к российской компании. После этого может быть подписан 5-летний контракт на транзит с возможностью его продления на 10 лет. Объем транзита в 2020 году должен составить 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд.

Изначально совместный протокол планировалось подписать в четверг, после переговоров в Берлине, в помещении для брифинга даже разместили для этого специальную площадку. Однако переговоры министров и руководства компаний продлили на день из-за необходимости дополнительных консультаций на более высоком уровне. "Мы должны согласовать наши последние позиции с Киевом и Москвой, а также на прямой связи будет и Брюссель", - заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель на брифинге. После этого делегации Украины и России отправились в Минск для продолжения обсуждения газовой темы уже 20 декабря с участием Еврокомиссии в онлайн режиме. По информации агентства, и 19 и 20 декабря с участниками делегаций были на связи президенты и Украины, и России.

Ближе к вечеру пятницы протокол подписали. Однако, как удалось выяснить Українським Новинам, окончательный вариант документа был изменен. В первоначальной версии, которую не подписали в Берлине, планировалось, что посредником в процессе транзита между Украиной и Россией будет компания OMV AG - это главный партнер "Газпрома" в Австрии.

От услуг австрийской компании отказались

OMV AG должна была стать компанией-агентом после подписания с Газпромом соглашения для организации транзита и подписывать с Оператором ГТС Украины (ОГТСУ) транспортное соглашение, что по сути является контрактом на транзит. Однако в итоге на месте OMV оказалась НАК "Нефтегаз Украины", которая стала называться не агентом, а компанией-организатором. По данным источника агентства, OMV как агент вводилась в договор временно - на случай, если график других процедур, в том числе, утверждение НКРЭКУ новых тарифов для транзита затянется. В этом случае, для обеспечения бесперебойного транзита поставки газа шли бы временно по своп-контрактам компании-агента с Газпромом, потом контракт должен был подписать от Украины ОГТСУ.

Официальных причин, по которым отказались от услуг OMV стороны не называют, но косвенно российская сторона подтвердила, что посредника искали с третьей стороны. "Была попытка найти компанию с высоким кредитным рейтингом, которая бы стала уполномоченной компанией по организации транзита через Украину. Все это в конечном итоге ни к чему не привело", - заявил вице-премьер-РФ Дмитрий Козак.

Источники агентства с украинской стороны высказали две версии замены компании. Первая - учитывая рождественские каникулы, ввести OMV в процесс с 1 января не успели бы. Вторая - Россия не хотела иметь дело с европейским посредником, который мог бы выставить свои условия, в том числе и по формированию тарифа по европейским правилам. При этом, именно Россия стала инициатором замены компании, а Украина пошла навстречу. По информации собеседника, НАК согласился войти в процесс "со скрипом".

Манипуляция премьера

"Тариф на прокачку российского газа будет устанавливаться не на двусторонних переговорах, а по европейским правилам. Это означает, что независимый регулятор посчитает, сколько надо заплатить украинскому оператору, чтобы предоставить такую услугу", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя результат переговоров по газу в Минске. В принципе он прав, но не договаривает, что похоже на манипуляцию. Премьер не уточнил, что эти европейские правила будут действовать в отношениях украинского оператора НЕ с Газпромом, а с компанией-организатором, то есть - с НАК "Нефтегаз Украины". Именно НАК будет платить ОГТСУ "европейский" тариф, который установит НКРЭКУ. Для Газпрома тариф существенно не изменится, и это подтвердил Оржель. "Учитывая, что у нас есть некоторое уменьшение гарантированных объемов транспортировки, стороны понимают, что тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку", - сказал он на брифинге 21 декабря.

Козак тоже подтвердил, что все риски по увеличению тарифа лягут на Нефтегаз. "Это будет проблема "Нефтегаза". Мы "Нефтегазу" сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги, но нас тариф не беспокоит", - заявил российский вице-премьер. При этом обе стороны не называют размер нового тарифа. Сейчас тариф на транзит для Газпрома составляет порядка $2,6 за тысячу кубометров. Ранее в НАК считали, что тариф при транзите в 90 млрд кубометров должен быть $2.56, а при 60 млрд - $3.21. Кстати, по информации агентства, объемы бронирования мощностей для транзита в итоговом протоколе тоже немного изменились. Изначально в документе речь шла о транзите в 2020 году 65 млрд кубометров, в 2021 году - 45, в 2022-2024 по 35 млрд.

Тирифы и устные договоренности с Газпромом

Интересный пункт 2.2.3 в протоколе. Исходя из него НКРЭКУ должен будет устанавливать тариф для НАК на европейском уровне, но лишь такой, который признает компания-оператор, то есть сам Нефтегаз. Если тариф по контракту с Газпромом для НАК будет ниже установленного НКРЭКУ, то для Нефтегаза транзит будет убыточным - таким образом, финансовое состояние Нефтегаза будет зависеть от решения НКРЭКУ.

Кроме того, источники агентства утверждают, что участие НАК в схеме транзита временное, и как только НКРЭКУ в течение 2020 года внесет изменения в типовой договор, документы оператором ГТС будут переподписаны без изменений сроков, объемов транспортировки и тарифов, но уже не с Нафтогазом, а непосредственно с Газпром. Правда из протокола этого не следует - там нет пункта, подтверждающего, что стороной транзитного контракта в перспективе становится Газпром. Собеседники агентства с украинской стороны сказал, что такая перспектива была согласована с российской стороной, но лишь устно.

Источники в правительстве заверили агентство, что все необходимые директивы для подписания протокола 20 декабря именно в том виде, в котором документ был подписал были утверждены. "Директивы были вовремя утверждены, и министр руководствовался ими", - отметил собеседник. Сами директивы с грифом "Для служебного пользования", что не позволяет оглашать их содержание.