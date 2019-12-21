Решение о транзите газа предусматривает отзыв будущих арбитражей, - Оржель

Пакетное решение по транзиту российского газа через Украину предусматривает выплату компанией "Газпром" (Россия) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" около 3 млрд долларов по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма до конца, после чего Украина пересмотрит позиции относительно будущих арбитражей и отзовет.

Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы урегулируем вопрос будущих арбитражей... в данном случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций относительно будущих арбитражей, то есть решение о 3 млрд долларов четко определено, а решения об остальных будут непосредственно в рамках пакета отозваны", - сказал он.

В свою очередь исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко уточнил, что не останется никаких открытых исковых требований с какой-либо стороны после того, как это пакетное решение будет внедрено.

"Этот пакетный вариант предусматривает, что когда подписано соглашение по урегулированию, по которому "Газпром" уплатит денежными средствами до Нового года 3 млрд долларов, с учетом пени и всех процентов, которые были насчитаны по решению Стокгольмского арбитража, также это будет соглашение по урегулированию текущих арбитражных процессов, которые есть между "Нефтегазом" и "Газпромом", и также это будет не одно, а несколько соглашений, которые обеспечат продолжение транзита", - сказал он.

При этом Витренко отметил, что в данное пакетное соглашение не вошли исковые требования группы "Нефтегаз" к России по потерянным в Крыму активам.

"Никаким образом это не указано в протоколе - это отдельный процесс, сторонами этого процесса есть государство в лице России, которое отвечает по соответствующему иску, и НАК и в этом протоколе это никак не указывается", - подчеркнул он.

В свою очередь российское информагентство "ТАСС" со ссылкой на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера сообщает, что "Газпром" и правительство Украины намерены подписать мировое соглашение, по которому будут сняты претензии Антимонопольного комитета Украины.

"Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета Украины", - сказал Миллер.

Претензии АМКУ составляют 172 млрд гривен, включая штраф и пени.

Как сообщали Українськi Новини, Алексей Оржель также заявил о том, что протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины не содержит договоренностей о прямых поставках российского газа.