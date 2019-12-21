подписаться на рассылку
23.05 23.4
25.45 26
˟
21 декабря 2019, суббота, 16:37 158
Кабмин 2019-12-21T17:45:01+02:00
Українські Новини
Решение о транзите газа предусматривает отзыв будущих арбитражей, - Оржель

Решение о транзите газа предусматривает отзыв будущих арбитражей, - Оржель

Ярина Вацяк
Нефтегаз, Газпром, Транзит газа, Алексей Оржель, Стокгольмский арбитраж

Пакетное решение по транзиту российского газа через Украину предусматривает выплату компанией "Газпром" (Россия) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" около 3 млрд долларов по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма до конца, после чего Украина пересмотрит позиции относительно будущих арбитражей и отзовет.

Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы урегулируем вопрос будущих арбитражей... в данном случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций относительно будущих арбитражей, то есть решение о 3 млрд долларов четко определено, а решения об остальных будут непосредственно в рамках пакета отозваны", - сказал он.

В свою очередь исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко уточнил, что не останется никаких открытых исковых требований с какой-либо стороны после того, как это пакетное решение будет внедрено.

"Этот пакетный вариант предусматривает, что когда подписано соглашение по урегулированию, по которому "Газпром" уплатит денежными средствами до Нового года 3 млрд долларов, с учетом пени и всех процентов, которые были насчитаны по решению Стокгольмского арбитража, также это будет соглашение по урегулированию текущих арбитражных процессов, которые есть между "Нефтегазом" и "Газпромом", и также это будет не одно, а несколько соглашений, которые обеспечат продолжение транзита", - сказал он.

При этом Витренко отметил, что в данное пакетное соглашение не вошли исковые требования группы "Нефтегаз" к России по потерянным в Крыму активам.

"Никаким образом это не указано в протоколе - это отдельный процесс, сторонами этого процесса есть государство в лице России, которое отвечает по соответствующему иску, и НАК и в этом протоколе это никак не указывается", - подчеркнул он.

В свою очередь российское информагентство "ТАСС" со ссылкой на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера сообщает, что "Газпром" и правительство Украины намерены подписать мировое соглашение, по которому будут сняты претензии Антимонопольного комитета Украины.

"Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета Украины", - сказал Миллер.

Претензии АМКУ составляют 172 млрд гривен, включая штраф и пени.

Как сообщали Українськi Новини, Алексей Оржель также заявил о том, что протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины не содержит договоренностей о прямых поставках российского газа.

 

Больше новостей о: Нефтегаз Газпром Транзит газа Алексей Оржель Стокгольмский арбитраж

Архив
Новости
Закрытие игорных автоматов. Фото: Нацполиция
В Украине закрыли более 5 тыс. игорных заведений: открыто 250 уголовных дел 17:26
Шестую неделю подряд розничные цены на сжиженный газ СПБТ продолжают расти, и достигли отметки 12,61 гривен/литр 17:23
Пятую неделю подряд розничные цены на дизтопливо снижаются и достигли отметки 27,42 гривен/литр 17:22
Пятую неделю подряд розничные цены на бензин А-92 и А-95 снижаются и достигли отметки 27,01-28,15 гривен/литр 17:19
НААУ внесла залог за адвоката Чибирдина, который пробыл 30 месяцев в СИЗО 17:01
больше новостей
Аномальное тепло сменит похолодание: прогноз синоптиков на пятницу 23:25
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
Стали известны условия нового транзитного контракта 00:05
Полтавщина стала первой областью, подписавшей Меморандум об обеспечении покрытием 4G 18:28
Будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях, - помощник Зеленского 23:18
больше новостей
В столичном ночном клубе начался корпоратив "Слуг народа", - СМИ 20:23
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
Стали известны условия нового транзитного контракта 00:05
Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского 18:40
Авакову напомнили, как он обещал закрыть все игровые автоматы и казино 5 лет назад 17:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok